PGE wzywa do konsolidacji energetyki i stworzenia rezerwy węglowej Alert

Wojciech Dąbrowski, prezes PGE (w środku). Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

– Jeśli chcemy, by polskie spółki rozwijały się za granicą, muszą być silne – powiedział prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski w rozmowie z Bloombergiem. Opowiedział się za stworzeniem jednej spółki do przejęcia wszystkich aktywów węglowych elektroenergetyki.

Jego zdaniem Polska potrzebuje reformy sektora elektroenergetycznego polegającej na konsolidacji producentów energii i stworzenia „jednego dużego podmiotu”. Obecnie działają cztery spółki skarbu państwa zajmujące się elektroenergetyką, ale Bloomberg przypomina, że razem mają kapitalizację trzy razy mniejszą od czeskiego CEZ-u. Tymczasem Polska gospodarka jest dwa razy większa od czeskiej.

Rząd polski kontynuuje politykę fuzji i przejęć mającą wzmocnić pozycję spółek polskich w Europie. PKN Orlen przejął Energę i zamierza dokonać fuzji z Grupą Lotos. PGE ma także plan, aby skonsolidowana elektroenergetyka w Polsce przekazała wszystkie aktywa węglowe do jednej spółki pod stuprocentową kontrolą państwa. – To zdecydowanie ciekawy i sensowny pomysł i jedna z możliwości – przyznał Dąbrowski. – Myślę, że rozmowy na ten temat ruszą niebawem, ale decyzja oczywiście nie należy do nas. Muszą ją podjąć politycy – dodaje.

Bloomberg/Wojciech Jakóbik