PGE zakończyła największą inwestycję w sieć dystrybucyjną na Mazowszu Alert

GPZ Czosnów. Fot. Michał Perzyński

PGE zakończyła inwestycję w ramach węzła Czosnów – najważniejszej inwestycji energetycznej PGE regionie Mazowsza. Wartość inwestycji to 150 mln złotych.

Węzeł Czosnów

– PGE jest największym producentem i dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Jesteśmy liderem transformacji, przygotowujemy się do odejścia od paliw kopalnych na źródła niskoemisyjne. Niewiele uwagi poświęca się dystrybucji, bo energia w gniazdku jest czymś naturalnym. Tymczasem nasi pracownicy pracują 24 godziny na dobę, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne naszym odbiorcom. To najdłuższa linia 110 kV w Polsce, dzisiaj możemy oddać tę inwestycję – powiedział prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

👏 @Grupa_PGE zakończyła inwestycję w ramach węzła Czosnów. Jest to najważniejsza inwestycja energetyczna grupy w regionie Mazowsza, warta 150 mln złotych 💰 | #energetyka #EnergiaElektryczna pic.twitter.com/2DOISzhpK5 — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) November 19, 2021

– PGE Dystrybucja rozumie swoją misję. Transformacja energetyczna nie odbędzie się bez inwestycji w sieć elektroenergetyczną. Ta duża inwestycja kosztowała 150 mln złotych, długość linii kablowej wynosi 48 km. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić dostawy energii do odbiorców indywidualnych i dużych – powiedział Jarosław Kwasek, prezes PGE Dystrybucja.

Michał Perzyński