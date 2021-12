PGE zbuduje farmę fotowoltaiczną o mocy 100 MW na Podkarpaciu Alert

Fotowoltaika. Fot. Polska Grupa Energetyczna

PGE Energia Odnawialna otrzymała pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 100 MW. Inwestycja składająca się dwóch instalacji, PV Jeziórko 1 i PV Jeziórko 2, zostanie uruchomiona do końca 2023 roku na terenie gminy Grębów w powiecie tarnobrzeskim na Podkarpaciu – informuje spółka.

PV Jeziórko 1 o mocy 50 MW powstanie na rekultywowanych gruntów poeksploatacyjnych Siarkopolu Tarnobrzeg. Obok niej, na gruntach prywatnych powstanie PV Jeziórko 2, również o mocy 50 MW. Łączna produkcja na poziomie ok 100 tys. MWh pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ponad 40 tys. gospodarstw domowych, czyli miasta wielkości Opola – czytamy w komunikacie PGE.

PGE Energia Odnawialna otrzymała również pozwolenie na budowę dwóch instalacji fotowoltaicznych w powiecie łosickim na Mazowszu. Chodzi o PV Huszlew 1 i PV Huszlew 2. Ich łączna moc wyniesie 13 MW. – Ten rok jest dla nas przełomowy pod względem realizacji planów inwestycyjnych w fotowoltaikę. Pomimo utrudnień związanych z pandemią udało nam się otrzymać pozwolenia na budowę nowych projektów PV o łącznej mocy blisko 200 MW. To bardzo dużo biorąc pod uwagę, że uzyskiwanie wszystkich zgód, decyzji środowiskowych i innych niezbędnych dokumentów to proces złożony, trwający wiele miesięcy. W kolejnych latach ten proces jeszcze przyspieszy, co pozwoli nam rokrocznie ogłaszać przetargi na 300, a może nawet 400 megawatów w energetyce słonecznej – mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura