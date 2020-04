Trwa spór o oszczędności Polskiej Grupy Górniczej. Związkowcy spotkają się z ministrem Alert

Jacek Sasin. Fot. Ministerstwo Aktywów Państwowych

W najbliższy wtorek 21 kwietnia wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin spotka się z liderami 13 związków zawodowych działających w Polskiej Grupie Górniczej. Rozmowy mają dotyczyć sytuacji spółki w czasach pandemii koronawirusa. Związkowcy zamierzają m.in. przekonywać do swojej propozycji oszczędności w firmie.

W miniony wtorek zarząd PGG zaproponował, aby ograniczyć wydobycie węgla w kopalniach spółki do czterech dni w tygodniu i zmniejszyć wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenia załogi o 20 procent na trzy miesiące od maja do lipca. W czwartek związkowcy odrzucili tę propozycję. Zaproponowali, aby postojowe zostało wprowadzone przez jeden dzień w tygodniu na trzy miesiące, było opłacane pensją w wysokości 60 procent normalnego wynagrodzenia za ten dzień. Spółka nie zaakceptowała takiego wariantu. Przyniósłby on oszczędności o ok. 100 mln zł mniejsze niż chciał zarząd.

Organizacje związkowe działające w PGG oczekują też od jej zarządu, że zwróci się o możliwość skorzystania z dodatkowych środków antykryzysowych przekazywanych przez rząd dużym przedsiębiorstwom będącym w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z pandemią koronawirusa. Zarząd PGG nie skomentował na razie propozycji strony społecznej.

