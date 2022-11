PGG gwarantuje, że samorządy dostaną zamówiony węgiel najpóźniej do Świąt Alert

Samorządy, które zamówiły węgiel w Polskiej Grupie Górniczej (PGG), otrzymają surowiec najpóźniej do świąt Bożego Narodzenia – zapewniają przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Największy polski producent węgla podpisał umowy w tej sprawie z ok. 500 samorządami.

Węgiel od PGG dla samorządów

– Jako PGG dajemy gwarancję, że wszystkie samorządy, które zawarły z nami umowę, dostaną węgiel w jak najszybszym czasie, jeszcze przed świętami – zapewnił wiceprezes spółki ds. sprzedaży Adam Gorszanów, cytowany we wtorkowej informacji PGG. Dystrybucja węgla z PGG w gminach opiera się przede wszystkim na składach, będących tzw. kwalifikowanymi dostawcami węgla z tej spółki – takich punktów jest w całym kraju ponad 120.

Polska Grupa Górnicza dostarcza węgiel dla samorządów głównie w południowej i środkowej Polsce – w sumie to około pół tysiąca gmin. Samorządy zgłaszały zapotrzebowanie na węgiel przez portal cieplo.gov.pl. Do obsługi zamówień gmin w całym kraju wyznaczono sześć podmiotów – spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, wskazanych przez ministra aktywów państwowych. Oprócz PGG są to: PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie oraz Lubelski Węgiel Bogdanka. Jak szacował niedawno prezes PGG Tomasz Rogala, do końca tego roku do gmin trafi ok. 550-600 tys. ton węgla opałowego z kopalń tej największej górniczej spółki.

Eksperci PGG wskazują, iż bezpośrednim efektem wdrożenia rządowego programu sprzedaży węgla z udziałem samorządów jest zauważalna obniżka cen węgla w składach komercyjnych, które również są zobligowane do publikowania cen sprzedaży w portalu cieplo.gov.pl. W stosunku do października, średnia cena tony węgla w sprzedaży detalicznej jest w listopadzie o 13 procent niższa i wynosi 2617 zł brutto – wynika z danych PGG.

Polska Grupa Górnicza/Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński