PGNiG chce współpracy z Orlenem przy Elektrowni Ostrołęka i biogazie jeszcze przed fuzją

Jerzy Kwieciński. Fot. Ministerstwo Rozwoju

PGNiG chce współpracować z PKN Orlen zanim dojdzie do fuzji, a pierwsze projekty obejmują blok gazowy w Ostrołęce oraz rozwój biogazowni – poinformował PAP Biznes prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Spółka kończy prace nad strategią, w najbliższych latach duże środki przeznaczy na transformację energetyczną.

Współpraca PKN Orlen i PGNiG

– Kończymy prace nad strategią. Nowym i bardzo istotnym elementem, który chcemy w niej uwzględnić, jest kwestia naszego połączenia z Orlenem, bo będzie ono wpływało na szereg naszych działań. Naszym wspólnym celem jest stworzenie silnego podmiotu gospodarczego w sektorze energetycznym, który by się liczył nie tylko w Polsce i w regionie, ale byłby też dostrzegalny w całej Europie. Taki podmiot będzie jeszcze w znacznie łatwiejszym stopniu mógł sięgać po finansowanie zewnętrzne do realizacji wielu projektów. Wiemy, że na bazie nowej europejskiej polityki gospodarczej, w której kwestie klimatyczne będą bardzo mocno obecne, w najbliższych latach będziemy musieli ponosić ogromne nakłady finansowe na transformację energetyczną – powiedział PAP Biznes w kuluarach niedawnego Forum Ekonomicznego w Karpaczu prezes Jerzy Kwieciński. PKN Orlen chce w ciągu kilku miesięcy rozpocząć w Komisji Europejskiej procedurę prenotyfikacyjną w sprawie przejęcia PGNiG. Daje sobie 18 miesięcy na sfinalizowanie transakcji przejęcia PGNiG i Grupy Lotos. Nie ma jeszcze wypracowanych zasad, w jaki sposób przeprowadzona mogłaby być transakcja. W grę może wchodzić wymiana akcji, ale też przejęcie za gotówkę, a także różne częściowe warianty.

Na początku września PKN Orlen i PGNiG podpisały list intencyjny dotyczący analizy możliwości realizacji wspólnych inwestycji, obejmujący projekty budowy bloku gazowo-parowego CCGT w Ostrołęce oraz rozwoju biogazowni. Zgodnie z podpisanym listem strony ustalą najważniejsze zasady potencjalnej współpracy. Projekt budowy CCGT w Ostrołęce zakłada wybudowanie do końca 2024 roku bloku gazowo-parowego o projektowanej mocy nominalnej ok. 750 MW netto. Wcześniej w tym miejscu miał powstać blok opalany węglem, ale Orlen wycofał się z tych planów. Prezes Kwieciński zwraca uwagę, że po tym jak Orlen jako nowy właściciel Energi zadeklarował, iż jest zdecydowany, żeby nowa elektrownia w Ostrołęce bazowała na gazie, to automatycznie PGNiG jest tym zainteresowany. – Możemy zdobyć stabilnego klienta na długie lata, który będzie od nas odbierał gaz. Na razie nie mówimy o żadnych konkretnych parametrach, ponieważ nasze zespoły dopiero zaczęły pracować nad warunkami technicznymi, prawnymi i finansowymi przedsięwzięcia. To jest tak ważna inwestycja, że warto żebyśmy byli partnerem dla Orlenu – powiedział Jerzy Kwieciński.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński