PGNIG dopiął swego. Jest zgoda na przejęcie norweskiej spółki, której gaz wypełni Baltic Pipe Alert

Koncesje PGNiG w Norwegii fot. PGNIG

PGNiG Upstream Norway otrzymało zgodę norweskiej administracji na przejęcie wszystkich aktywów spółki INEOS E&P Norge. Dzięki sfinalizowaniu transakcji Grupa Kapitałowa PGNiG nabędzie pakiet perspektywicznych złóż, które w istotnym stopniu przyczynią się do realizacji celów strategicznych w zakresie wydobycia gazu ziemnego.

Norweskie władze wydały zgodę na zakup przez PGNiG Upstream Norway wszystkich aktywów INEOS E&P Norge, obejmujące m.in. udziały w 21 koncesjach. Tym samym spółka może sfinalizować umowę z Grupą INEOS, podpisaną w marcu 2021 roku. Szacowana kwota rozliczenia z tytułu transakcji wyniesie ok. 323 mln dolarów (ok. 1,27 mld zł) wobec pierwotnej ceny 615 mln dolarów dla umownej daty transakcji 1 stycznia 2021 roku. Różnica wynika z pomniejszenia pierwotnie ustalonej ceny zakupu o dochody, jakie INEOS E&P Norge uzyskało przez pierwsze dziewięć miesięcy roku.

– To bardzo korzystna transakcja, która pokazuje kompetencje PGNiG w zakresie inwestycji na rynku poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Zakup koncesji INEOS E&P Norge pozwala nam osiągnąć jeden ze strategicznych celów w zakresie bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw gazu, a jednocześnie poszerza nasz portfel o perspektywiczne aktywa o wysokiej rentowności – podkreślił Paweł Majewski, prezes PGNiG. Spółka jest wyłącznym właścicielem PGNiG Upstream Norway.

Nabyte koncesje obejmują m.in. złoża, z których jest już prowadzone wydobycie: Ormen Lange (14 procent) Marulk (30 procent) i Alve (15 procent). Kluczowym aktywem jest Ormen Lange – drugie co do wielkości złoże gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Ponadto PGNiG Upstream Norway wchodzi w posiadanie 8,2 procent udziałów w terminalu gazowym Nyhamna (8,2 procent), obsługującym m.in. złoża Ormen Lange i Aasta Hansteen.

Transakcja w istotny sposób zwiększy zasoby wydobywalne węglowodorów przypadające na PGNiG Upstream Norway do 331 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (według stanu na 1 stycznia 2021 roku). Spółka zwiększy również wydobycie gazu ziemnego o ok. 1,5 mld m sześc. rocznie. Uwzględniając prognozowany wolumen produkcji z wcześniej posiadanych koncesji, w przyszłym roku GK PGNiG osiągnie wolumen produkcji gazu ziemnego ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym na poziomie ok. 2,5 mld m sześciennych. Oznacza to realizację celu wyznaczonego w Strategii Grupy na lata 2017-2022.

Po oddaniu do użytku gazociągu Baltic Pipe, wydobywane przez PGNiG Upstream Norway paliwo trafi do Polski, zwiększając poziom dywersyfikacji dostaw gazu a tym samym bezpieczeństwo energetyczne kraju.

PGNIG/Mariusz Marszałkowski