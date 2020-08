PGNiG odbierze drugą dostawę LNG w ramach projektu małej skali na Litwie Alert

Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Stacja dystrybucyjna na terenie terminalu LNG w Kłajpedzie, którego operatorem jest PGNiG, otrzyma drugą dostawę gazu.

Dwa ładunki

Spółka Klaipedos Nafta będąca operatorem całego terminalu podaje, że metanowiec LNG Coralius dostarczy około 3,2 tys. ton LNG. Jednostka przypłynie do portu w Kłajpedzie po raz pierwszy. Surowiec pochodzi z Norwegii. – W niespełna pięć miesięcy odbierzemy dwa ładunki LNG i wyślemy ze stacji dystrybucyjnej ponad 100 cystern LNG. To ponad 1800 ton LNG, czyli ponad 27 tys. Megawatogodzin – powiedział zaś Jerzy Kwieciński, prezes zarządu PGNiG. Dyrektor generalny Klaipedos nafta Darius Shilianskis zauważa, że ten rok to przełom dla stacji dystrybucji gazu. Przeznaczona jest do odbioru LNG z małych zbiornikowców LNG, jego tymczasowego przechowywania i wysyłania do cystern lub statków.

Od kwietnia 2020 roku PGNiG jest wyłącznym użytkownikiem nabrzeżnej stacji odbioru i przeładunku LNG małej skali w litewskiej Kłajpedzie. Dzięki temu spółka zyskała dostęp do rynków krajów nadbałtyckich, a także stworzyła możliwość optymalizacji logistyki dostaw gazu skroplonego do odbiorców zlokalizowanych w północno-wschodniej Polsce.

Z początkiem kwietnia weszła w życie umowa pomiędzy PGNiG a Klaipedos Nafta, która przyznaje polskiej spółce prawo wyłącznego użytkowania nadbrzeżnej stacji odbiorczo-przeładunkowej LNG położonej w porcie morskim w Kłajpedzie. Stacja odbioru i przeładunku LNG w Kłajpedzie wyposażona jest w pięć zbiorników o łącznej pojemności pięć tysięcy metrów sześc. (2250 ton) gazu skroplonego. Posiada dwa stanowiska do załadunku autocystern lub ISO-kontenerów, które mogą być używane jednocześnie. Nabrzeże stacji pozwala na odbiór LNG z jednostek pływających, ale także na jego załadunek. Dzięki temu stacja może być wykorzystana do bunkrowania statków napędzanych silnikami na gaz skroplony.

Baltic Course/PGNiG/Bartłomiej Sawicki