PGNiG przeznaczyło dwa miliony złotych na zakup sprzętu medycznego do warszawskiego szpitala Alert

PGNiG przekazało ponad dwa miliony złotych na działalność Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Pieniądze pozwolą zakupić sprzęt i aparaturę medyczną, które są niezbędne w walce z epidemią koronawirusa. Do placówki trafią m.in. respiratory i systemy do kompresji klatki piersiowej – informuje spółka.

Ratowanie zdrowia i życia pacjentów

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie otrzymał ponad 2,1 mln zł. Środki zostaną wykorzystane do zakupu sprzętu potrzebnego do ratowania zdrowia i życia pacjentów. Pomoc została przekazana za pośrednictwem Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Do tej pory PGNiG przeznaczyło ponad cztery miliony złotych na pomoc szpitalom. Dodatkowe 1,5 mln zł trafiło do placówek służby zdrowia w miejscowościach, w których funkcjonują oddziały spółki – w Sanoku, Zielonej Górze i Ostrowie Wielkopolskim, a także do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego oraz Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, gdyż tu znajduje się główna siedziba PGNiG. Spółka, do wybranych szpitali, przekazała również pomoc rzeczową w postaci respiratorów o wartości około miliona złotych. Łączna, dotychczasowa kwota wsparcia dla służby zdrowia wynosi ponad 6,5 mln zł.

