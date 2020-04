PGNiG: Gazprom nie podporządkował się sądowi. Nie obniżył ceny gazu dla Polaków Alert

BiznesAlert.pl

Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński poinformował, że Gazprom nie zastosował się do wyroku sądu arbitrażowego, który nakazał mu zmianę ceny w kontrakcie jamalskim z Polakami.

Gazprom nie stosuje się do wyroku sądu arbitrażowego

– Gazprom, nasz partner ze strony rosyjskiej, nie stosuje się do zapisów umowy jamalskiej i nie respektuje wyroku sądu arbitrażowego w Sztokholme. Faktury bieżące, które otrzymujemy od naszego partnera rosyjskiego są nadal wystawiane w starej formule cenowej. Informujemy o tym rynek, bo uważamy, że jest to przejawem wykorzystywania dominującej pozycji Gazpromu na rynku gazu – powiedział prezes PGNiG na konferencji prasowej. – Wyrok ogłoszony 30 marca 2020 roku zmienił formułę cenową służącą do ustalania ceny dostaw w kontrakcie jamalskim. Mimo to Gazprom nie respektuje wyroku wydanego w wyniku wieloletniego arbitrażu i nadal wystawia faktury w oparciu o nieaktualną formułę cenową – podaje spółka w oświadczeniu.

PGNiG wygrało arbitraż z Gazpromem przed trybunałem w Sztokholmie. Szacuje należność Rosjan wobec Polaków na 1,5 mld zł z tytułu niesprawiedliwej ceny. Gazprom został zobowiązany do zmiany formuły cenowej, która według PGNiG ma być teraz bardziej zbliżona do cen na giełdach europejskich zamiast indeksacji do ropy naftowej. PGNiG zapewnia, że w pełni respektuje kontrakt jamalski i wyrok arbitrażu.

– PGNiG zwróciło się do dostawcy o korektę wystawionych w ostatnich tygodniach faktur wskazując, że wyrok Trybunału jest ostateczny i wiążący dla stron. PGNiG uznaje brak reakcji ze strony kontrahenta za celowe niestosowanie się do wyroku Trybunału. Stanowi to rażące naruszenie warunków kontraktu jamalskiego, ponieważ w momencie ogłoszenia wyroku Trybunału Arbitrażowego nowa formuła cenowa stała się automatycznie częścią tego kontraktu – czytamy dalej w komunikacie spółki po konferencji prasowej.

PGNiG respektuje wyrok Trybunału

Jednocześnie PGNiG informuje, że w pełni respektuje wyrok Trybunału Arbitrażowego i jego konsekwencje i dokonuje terminowych płatności za dostarczany gaz w wartościach wynikających z nowych warunków cenowych.

– PGNiG podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu pełnej realizacji wyroku arbitrażowego, w tym odzyskania nadpłaty za dostawy gazu w kontrakcie jamalskim realizowane od listopada 2014 roku. W ocenie PGNiG, postępowanie Gazpromu polegające na nierespektowaniu wyroku Trybunału Arbitrażowego, może nosić znamiona kontynuacji nadużywania pozycji dominującej. Przypomnieć należy w tym kontekście, że antykonkurencyjne praktyki Gazpromu były w ostatnich latach przedmiotem postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską, w którym PGNiG wskazywało m.in. na monopolistyczne praktyki cenowe. PGNiG rozważa możliwość zawiadomienia Komisji o antykonkurencyjnych praktykach Gazpromu związanych z niewykonywaniem postanowień wyroku arbitrażowego – kończy spółka w komunikacie.

PGNiG/Wojciech Jakóbik/BiznesAlert.pl

AKTUALIZACJA: [Dodano komunikat spółki po konferencji], godz: 15;15, 24.04.2020.