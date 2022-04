PGNiG i PSG zastąpią rosyjski Novatek po sankcjach wobec Rosji Alert

Novatek informuje klientów, że będzie zmuszony przerwać usługi powołując się na siłę wyższą ze względu na ustawę sankcyjną, która zamraża jego aktywa. To firma rosyjska objęta sankcjami polskimi wymierzonej w podmioty uznane za wspierające agresję na Ukrainie. PGNiG oraz Polska Spółka Gazownictwa mają przejąć jego infrastrukturę.

Novatek znalazł się na liście sankcji, a więc jego środki finansowe i gospodarcze w Polsce, którymi zarządza Novatek Green Energy, zostały zamrożone, a przez to nie może pracować. – Z uwagi na powyższą okoliczność zaistnienia zdarzenia siły wyższej, wykonywanie wszelkich wiążących Novatek z Państwem zobowiązań umownych jest niemożliwe i zostaje zawieszone do odwołania – czytamy w piśmie Novateku do klientów z 26 kwietnia 2022 roku.

– W naszej ocenie umieszczenie Novatek na wspomnianej liście jest całkowicie bezpodstawne i niczym nieuzasadnione – czytamy dalej. Novatek będzie się starał o wykreślenie go z listy.

Przepisy wprowadzone w 2018 roku sprawiają, że na wypadek upadłości sprzedawcy gazu sieciowego (nie LPG, a tego z gazociągów) jego klienci są zobowiązani do wskazania dostawcy awaryjnego albo jest on przydzielany z urzędu. Jeśli dostawca usługi zawiedzie, zastąpi go inny podmiot.

Takie przepisy nie obowiązują w sektorze LPG, więc w chwili obecnej część klientów Novateku może nie mieć zamiennika. Według informacji BiznesAlert.pl rząd pracuje nad przepisami, które usuną tę lukę. Prace ruszyły niestety dopiero po wprowadzeniu sankcji wobec Novateku. Alternatywa to doprowadzenie gazu sieciowego, ale wymaga czasu.

Póki co jednak ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji poinformowało o tym, że skierowało wniosek do Kancelarii Premiera o decyzję w sprawie przejęcia instalacji gazowych Novatek Green Energy w Polsce na mocy ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Warto nadmienić, że podobne działania podjęli Niemcy wobec infrastruktury Gazprom Germania. Rząd zapewnia, że decyzja zapadnie jeszcze w tym tygodniu.

Źródła BiznesAlert.pl w sektorze LPG podają, że porzucenie Novateku z dnia na dzień wciąż nie wyklucza dostaw z Rosji, bo inne firmy nieobjęte sankcjami wciąż mogą je dostarczać, a embargo jest zapowiadane przez Polskę dopiero na koniec roku. Inne źródło BA przekonuje, że zastąpienie Novateku jest możliwe, ale wymaga czasu.

– Z danych dostępnych podczas przygotowywania raportu wynika, że w 2021 roku zakupy zagraniczne paliw wyniosły około 12,3 mln m3 paliw, czyli prawie o 2,5 mln m3 ponad poziom ubiegłoroczny. To 25 procent wzrostu – czytamy w raporcie Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Polska importowała w 2021 roku 84 procent zużywanego LPG. Rosja odpowiadała za 58,2 procent importu LPG do Polski.

Wojciech Jakóbik