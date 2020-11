PGNiG na budowie hubu gazowego. Sprowadza więcej LNG do Polski i zwiększa dostawy na Ukrainę Alert

Tankowiec LNG. Źródło: Twitter/Polskie LNG, Gaz-System

PGNiG zwiększa import LNG i chce zwiększać jego „efektywność ekonomiczną”. Liczy na rozwój współpracy z Ukrainą.

PGNiG podało na konferencji prasowej, że w dziewięciu miesiącach 2020 roku zwiększyło wolumen importu LNG wzrósł o prawie trzy mld m sześc., ale spadł z 28 do 26 procent w strukturze importu, a dotarło 28 statków, które dostarczyły jej gaz w tym okresie, co oznacza wzrost z 2,48 do 2,95 mld m sześc. – Pracujemy nad dywersyfikacją dostaw LNG, abyśmy kierowali się przede wszystkim efektywnością ekonomiczną i w ten sposób budowali bezpieczeństwo energetyczne Rzeczpospolitej Polski. W lipcu tego roku mieliśmy setną dostawę do terminala LNG. 21 listopada spodziewamy się 111. dostawy LNG. W ślad za tym idzie zwiększony udział sprzedaży LNG spowodowanej przede wszystkim rozwojem gazyfikacji wyspowej oraz do dużych klientów przemysłowych – tłumaczył Jarosław Wróbel, wiceprezes PGNiG.

– Grupa kapitałowa PGNiG na bieżąco optymalizuje portfel zakupowy, także w zakresie ciekłego gazu. Aktywnie monitorujemy rynek w poszukiwaniu okazji zakupowych. W ubiegłym roku nasze biuro w Londynie zakupiło pięć dostaw spotowych w atrakcyjnej cenie. One będą realizowane w 2021 roku, ale już w tej chwili łączny portfel na 2021 w kontraktach długo-, średnio- i krótkoterminowych to 31 dostaw – wyliczał prezes Paweł Majewski w odpowiedzi na pytanie BiznesAlert.pl. Podał także, że wolumen importu LNG po dziewięciu miesiącach 2020 wyniósł 2,95 mld m sześc. po regazyfikacji (w porównaniu z 2,48 mld m3 w tym samym okresie 2019).Import z kierunku wschodniego po dziewięciu miesiącach 2020 wyniósł 6,63 mld m sześc., w porównaniu z 6,29 mld m sześc. w tym samym okresie 2019 roku. Cały import do Polski po dziewięciu miesiącach 2020 wyniósł 11,17 mld m sześc., w porównaniu z 10,89 mld m sześć. w tym samym okresie 2019 roku.

– Odnotowujemy istotny wzrost eksportu gazu na Ukrainę. Rozbudowujemy nasze kompetencje w eksporcie gazu, ten kierunek traktujemy jako przyszłościowy, ale także docelowej realizacji budowy hubu gazowego na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz poszukiwań i wydobycia. Także w tym zakresie mocno rozbudowujemy tę współpracę na odcinku ukraińskim z partnerem amerykańskim (ERU Trading – przyp. red.). Jeśli chodzi o dostawy gazu na Ukrainie, to dostarczamy gaz tylko do sprawdzonych partnerów – zapewnił Wróbel.

– Jesteśmy zainteresowani kilkoma obszarami współpracy z Ukrainą – przyznał. Według niego to eksport naszego gazu na Ukrainę, poszukiwań i wydobycia, gdzie PGNiG rozpoczął już działania z partnerem amerykańskim, a także sektor magazynowania gazu. Porozumienie (o wspólnej analizie możliwości zaangażowania PGNiG w prywatyzację energetyki na Ukrainie – przyp. red.) dotyczy przekazania materiałów o potencjale udziału w prywatyzacji na Ukrainie. Ten materiał będziemy intensywnie studiować. W zależności od owoców analiz, PGNiG będzie podejmował decyzje w tej sprawie – podsumował wiceprezes Wróbel.

Wojciech Jakóbik