Wzrost importu LNG o jedną trzecią w wynikach PGNiG Alert

Pierwsza dostawa LNG do Polski w ramach długoterminowego kontraktu PGNIG z Cheniere Energy fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

PGNiG przedstawiło wyniki z pierwszego kwartału 2022 roku. Grupa kupiła za granicą 4,05 mld m sześc. gazu, a więc o jeden procent mniej niż w tym samym okresie 2021 roku, kiedy wolumen importu wyniósł 4,1 mld m sześc. Dostawy z kierunku wschodniego spadły o 0,11 mld m sześc., a import LNG wzrósł o 0,27 mld m sześc.

PGNiG poinformowało. że w pierwszym kwartale 2022 roku przychody segmentu Obrót i Magazynowanie wyniosły 44,8 mld zł i były o 290 procent wyższe rok do roku. Koszty operacyjne bez amortyzacji wzrosły z 11,00 mld zł w pierwszym kwartale 2021 roku do 45,02 mld zł w pierwszym kwartale 2022 roku, co oznacza wzrost o 309 procent rok do roku. W efekcie wynik EBITDA segmentu był ujemny i wyniósł -0,21 mld zł.

Wolumen gazu sprzedanego poza Grupę wyniósł w pierwszym kwartale 2022 roku 11,54 mld m sześc., czyli o dwa procent więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku, kiedy GK sprzedała 11,28 mld m sześc. paliwa. Wolumen sprzedaży wzrósł przede wszystkim dzięki zagranicznej działalności handlowej PGNiG Supply & Trading oraz w wyniku transakcji z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych przeprowadzonej po zmianie przepisów dotyczących utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu.

PGNiG/Jędrzej Stachura