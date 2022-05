PGNiG podwaja liczbę koncesji w Norwegii pod Baltic Pipe Alert

Budowa Baltic Pipe fot. Saipem

PGNiG podwoiło liczbę koncesji w Norwegii pod Baltic Pipe. W stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku, liczba koncesji, którymi dysponuje PGNiG Upstream Norway, wzrosła prawie dwukrotnie.

PGNiG podało, że wydobycie gazu wzrosło rok do roku z 1,25 mld do 1,78 mld m sześc. a ropy naftowej z 0,33 mln ton do 0,37 mln ton. Zwiększenie produkcji węglowodorów to w dużym stopniu efekt intensyfikacji działań Grupy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – czytamy w komunikacie.

W stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku liczba koncesji, którymi dysponuje PGNiG Upstream Norway, norweska spółka zależna PGNiG, wzrosła prawie dwukrotnie. W efekcie skutecznych akwizycji oraz intensywnych prac nad zagospodarowaniem złóż, wolumen własnego wydobycia PGNiG Upstrem Norway wzrósł o ok. 250 procent, do 0,77 mld m sześc. wobec 0,22 mld m sześc. w pierwszym kwartale 2021 roku.

Pierwszy gaz z szelfu ma popłynąć do Polski pierwszego października 2022 roku. Początkowa przepustowość Baltic Pipe będzie wynosić 2-3 mld m szesc. rocznie w październiku 2022 roku i 10 mld m sześc. rocznie od 2023 roku. Kontrakt jamalski z Gazpromem kończy się w grudniu 2022 roku i Polacy nie zamierzają go przedłużać.

PGNiG/Jędrzej Stachura