Wodór pomoże Polsce osiągnąć neutralność klimatyczną (RELACJA)

Na tegorocznej edycji konferencji Impact europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski i prezes PGNiG Jerzy Kwieciński mówili o perspektywach rozwoju technologii wodorowych w Polsce.

Rozwój technologii wodorowych w Polsce

– W tej chwili w produkcję wodoru w Europie zaangażowane jest tylko 280 przedsiębiorstw, ale do produkcji przeznaczone jest tylko 6 GW mocy. Wodór stał się kluczowy, jeśli chodzi o różne przemysły, na przykład samochodowy w Niemczech. To ogromne zadanie dla Polski, wiem, że PGNiG chce w tym uczestniczyć. Polska nie ma wyjścia i musi w tym iść w kierunku – powiedział europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski.

– Wodór jest paliwem przyszłości, w nowej strategii gospodarczej UE technologie wodorowe będą odgrywały kluczową rolę. Dotychczas wodór był nieobecny w polityce klimatycznej, a Polska jest jednym z największych producentów wodoru, na rzecz przemysłu chemicznego. My mówimy o wodorze wytwarzanym w procesie elektrolizy. UE wiąże z tym bardzo duże nadzieje. Polskie firmy będą chciały w tym uczestniczyć. Weszliśmy do aliansu polskich firm, które zadeklarowały współpracę na rzecz wykorzystania wodoru w energetyce. Nas interesuje wykorzystanie wodoru w sieci gazowej. Orlen i Lotos są z kolei zainteresowane wykorzystaniem wodoru w transporcie. Trzeba zapewnić przesył wodoru na dalsze odległości i jego magazynowanie. Chcemy wybudować pierwszą instalację do produkcji wodoru w procesie elektrolizy w Odolanowie w Wielkopolsce, który będziemy pompować do prototypowej sieci gazowej – powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

– Najważniejsze, że gaz ziemny został przez UE został uznany za paliwo przejściowe. Nie oznacza to, że przez cały czas będziemy bazować wyłącznie na gazie. Będziemy chcieli uruchomić potężny program biometanowy, ale potrzebujemy na to czasu i pieniędzy. Będziemy dążyć do neutralności, ale Polska jeszcze nie zadeklarowała tego celu. Jesteśmy największą polską firmą przemysłową na giełdzie. Jesteśmy mocną firmą i mamy pieniądze na inwestycje. Chcemy to włożyć do polskiego koncerny multienergetycznego, który będzie konkurował na europejskim rynku. Unia Europejska chce ograniczyć emisje CO2 do 55 procent do 2030 roku. To szalenie ambitne z punktu widzenia Polski, stoją przed nami największe wyzwania ze strony UE. Nasza gospodarka bazuje na węglu – podkreślił prezes PGNiG.