PGNiG przeprowadziło pierwsze transakcje na litewskim rynku LNG Alert

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo sprzedało pierwsze dwa ładunki skroplonego gazu ziemnego ze stacji przeładunkowo-odbiorczej w Kłajpedzie. Od 1 kwietnia 2020 roku PGNiG jest wyłącznym użytkownikiem tej instalacji, ulokowanej u wejścia do litewskiego portu.

Handel LNG na Litwie

– Pomimo trudnej sytuacji rynkowej spowodowanej pandemią koronawirusa, potrzebowaliśmy zaledwie tygodnia, aby rozpocząć działalność operacyjną w Kłajpedzie. Z jednej strony to dowód naszych kompetencji w obszarze LNG małej skali. Z drugiej – świadczy o dużym potencjale rynku gazu skroplonego na Litwie i pozostałych krajach nadbałtyckich – powiedział Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG. Załadunek dwóch autocystern odbył się we wtorek 7 kwietnia. Nabywcą obu ładunków jest CRYO Shipping AS, norweska firma specjalizująca się w dostarczaniu paliwa do statków napędzanych silnikami na gaz skroplony. Firma działa na rynku bunkrowania w krajach skandynawskich, Holandii, Belgii, Niemczech i na Litwie. – Cieszymy się z możliwości współpracy z PGNiG. Chcemy rozwinąć naszą pozycję dostawcy usługi bunkrowania statków w porcie w Kłajpedzie – podkreślił Nicholai H. Olsen, dyrektor zarządzający CRYO Shipping.

LNG kupione od PGNiG posłużyło do zabunkrowania cementowca Greenland cumującego w porcie w Kłajpedzie, którego armatorem jest norweski JT Cement AS. Ze względu na wymogi środowiskowe, gaz skroplony jest coraz chętniej wykorzystywany jako paliwo w transporcie morskim. Dzięki użytkowaniu stacji przeładunkowo-odbiorczej w Kłajpedzie, PGNiG ma szansę stać się ważnym dostawcą LNG dla statków operujących w tej części Europy. Port w Kłajpedzie należy do pierwszej piątki największych portów na Bałtyku pod względem przeładunków.

PGNiG wygrało przetarg na wyłączne użytkowanie stacji przeładunkowo-odbiorczej w Kłajpedzie w listopadzie 2019 roku. Organizatorem przetargu była Klapiedos Nafta, która jest również operatorem pływającego terminala regazyfikującego i magazynującego LNG zacumowanego w litewskim porcie, kilka kilometrów obok stacji przeładunkowo-odbiorczej w Kłajpedzie. Umowa pomiędzy Spółkami weszła w życie 1 kwietnia 2020 r. i będzie obowiązywać przez 5 lat. Kłajpedzka stacja odbioru i przeładunku LNG wyposażona jest w pięć zbiorników o łącznej pojemności 5 tys. m sześc. (2250 ton) gazu skroplonego. Posiada dwa stanowiska do załadunku autocystern lub ISO-kontenerów, które mogą być używane jednocześnie. Nabrzeże stacji pozwala nie tylko na odbiór LNG z jednostek pływających, ale także na jego załadunek.

PGNiG