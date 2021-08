PGNiG może przejąć sto procent udziałów elektrowni gazowej w Stalowej Woli Alert

fot. Tauron

Tauroni PGNiG podpisały list intencyjny dotyczący możliwej transakcji sprzedaży udziałów w Elektrociepłowni Stalowa Wola (ECSW) przez Grupę Tauron na rzecz Grupy PGNiG. We wrześniu ubiegłego roku firmy uruchomiły w Stalowej Woli blok gazowy o mocy 450 MW. Obecnie koncerny posiadają po 50 procent akcji ECSW.

Podpisany list intencyjny nie pociąga za sobą zobowiązania do zawarcia transakcji. Taka decyzja uzależniona będzie od wyników negocjacji w tym zakresie oraz spełnienia innych warunków określonych w przepisach prawa lub dokumentach korporacyjnych. Blok gazowo-parowy w Stalowej Woli pracuje w kogeneracji, zapewniając około 450 MW mocy elektrycznej dla krajowego systemu energetycznego oraz dostawy ciepła dla mieszkańców Stalowej Woli i Niska.

– ECSW to nowoczesna jednostka gazowa spełniająca bardzo restrykcyjne normy środowiskowe, której funkcjonowanie przez następnych kilkadziesiąt lat jest istotne dla stabilizacji bezpieczeństwa energetycznego Polski. Z tego względu, dla pracowników ewentualna sprzedaż naszych udziałów nie będzie miała żadnych konsekwencji. PGNiG to mocny, stabilny i nowoczesny koncern, dla którego nowoczesne bloki gazowe są istotne w kontekście rosnącego wykorzystania gazu ziemnego w Polsce – wyjaśnia Jerzy Topolski, wiceprezes Tauron Polska Energia. – Celem sprzedaży udziałów w ECSW jest uporządkowanie portfela właścicielskiego Taurona, co umożliwi poprawę zarządzania operacyjnego oraz optymalizację wykorzystania paliwa gazowego w ramach Grupy Tauron – dodaje wiceprezes Topolski.

– Jednostki, takie jak ta w Stalowej Woli, są odpowiedzią na wyzwania związane z niskoemisyjną transformacją polskiej gospodarki, której ważnym graczem chce być PGNiG, mający swój udział w budowie silnego polskiego koncernu multienergetycznego. Nie bez znaczenia jest też fakt, że ECSW ma istotny wkład w poprawę jakości powietrza, a tym samym komfortu życia mieszkańców Stalowej Woli i okolic – mówi Paweł Majewski, prezes PGNiG.

W Elektrociepłowni Stalowa Wola pracuje również rezerwowe źródło ciepła, na które składają się kotłownia oraz instalacje pomocnicze i łączące kotłownię z instalacjami bloku gazowo-parowego. W kotłowni zainstalowane są cztery kotły podgrzewające wodę sieciową na potrzeby grzewcze systemu ciepłowniczego Stalowej Woli i Niska oraz jeden kocioł wytwarzający parę wodną dla lokalnych odbiorców przemysłowych. Ciepło będzie w niej wytwarzane w czasie postoju bloku 450 MW – kotłownia stanowi zatem niezbędne uzupełnienie podstawowego źródła ciepła, jakim jest blok gazowy.

PGNiG/Bartłomiej Sawicki