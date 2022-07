PGNiG musi podnieść ceny energii o 300 procent, bo taki ma cennik przez Rosję Alert

Media obiegła informacja o 300-procentowej podwyżce cen energii w ofercie PGNiG Obrót Detaliczny. Spółka tłumaczy, że musiała podjąć taką decyzje zgodnie z cennikami zależnymi od wartości gazu na giełdzie. Ta rośnie przez groźbę dalszego ograniczenia dostaw z Rosji.

PGNiG Obrót Detaliczny. Fot. BiznesAlert

Klientów zaopatrujących się w energię elektryczną w spółce PGNiG Obrót Detaliczny, obowiązują cenniki, kształtowane w oparciu o bieżącą sytuację rynkową, w tym o notowania gazu na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). W ostatnim czasie osiągają one rekordowe poziomy. Jednym z czynników jest ograniczenie transportu gazu ziemnego gazociągiem Nord Stream 1 przez Gazprom. Ponieważ gaz ziemny jest podstawowym surowcem służącym do produkcji energii w Europie Zachodniej. Podwyżki te przełożyły się bezpośrednio na ceny energii elektrycznej na giełdach energetycznych w całej Europie – tłumaczy PGNiG Obrót Detaliczny w oświadczeniu przekazanym redakcji. – Istotna jest również ograniczona dostępność węgla oraz wysokie ceny tego surowca, a także prace remontowe prowadzone w polskich elektrowniach, które przekładają się na mniejszą produkcję prądu.

– Spółka PGNiG Obrót Detaliczny analizuje otoczenie rynkowe i podejmuje działania adekwatnie do zmian – deklaruje firma z ul. Jana Kazimierza w Warszawie. – PGNiG Obrót Detaliczny sprzedaje energię elektryczną do mniej niż 1% proc. gospodarstw w Polsce. Energia elektryczna stanowi dodatkowy produkt w portfolio sprzedażowym spółki. Z tego powodu spółka nie funkcjonuje na rynku jako sprzedawca zasiedziały – czyli tak jak największe firmy sprzedające prąd do milionów klientów, które oferują energię elektryczną swoim klientom w oparciu o taryfę ogłaszaną przez prezesa URE – tłumaczy PGNiG Obrót Detaliczny.

– Opłata handlowa służy do zbilansowania kosztów i przychodów w sytuacji gdy cena sprzedaży energii elektrycznej dla klientów jest niższa od aktualnych cen, po których spółka nabywa prąd na rynku hurtowym. Warto podkreślić, że ostatnia zmiana wysokości opłaty handlowej zaszła16 grudnia 2021 roku do ceny 28,45 zł – dodaje.

Wojciech Jakóbik