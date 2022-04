PGNiG Obrót Detaliczny uruchamia program dofinansowań na rzecz ciepłownictwa Alert

Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

PGNiG Obrót Detaliczny poinformowało, że uruchomiło program dofinansowań do wymiany źródeł ciepła, wykorzystujących paliwa stałe, na ekologiczne urządzenia zasilane gazem ziemnym lub energią elektryczną.

Aby otrzymać wsparcie finansowe w wysokości nawet do 4 tysięcy złotych należy do końca 2022 roku wymienić stare urządzenie grzewcze na nowy kocioł gazowy lub pompę ciepła. Łączna pula dofinansowań w programie wynosi 10 milionów złotych – czytamy w komunikacie.

– Wymiana przestarzałych źródeł ciepła, wykorzystujących paliwa stałe, na nowoczesne

i ekologiczne urządzenia to droga do szybkiej poprawy jakości powietrza w Polsce. Aby zachęcić klientów uruchomiliśmy program dofinansowań, który pozwoli poprawić efekt ekonomiczny inwestycji w przyjazne dla środowiska rozwiązania – mówi Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

Klienci PGNiG Obrót Detaliczny, zainteresowani dofinansowaniem, muszą odwiedzić jedno ze stacjonarnych Biur Obsługi Klienta i zgłosić chęć udziału w programie, a następnie dokonać wymiany urządzeń służących do celów grzewczych lub przygotowywania ciepłej wody użytkowej do 31 grudnia 2022 roku. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju montowanego urządzenia i wieku budynku – poinformowała spółka.

Program dofinansowań PGNiG Obrót Detaliczny skierowany jest do klientów indywidualnych mieszkających w budynkach jednorodzinnych, którzy dokonują zakupu paliw lub energii na własny użytek. Potrwa od pierwszego kwietnia do 31 grudnia 2022 roku lub do momentu wyczerpania puli dofinansowań.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

PGNiG/Jędrzej Stachura