PGNiG chce chronić polskie interesy w sporze z Gazpromem Alert

Rury projektu Nord Stream 2. Fot. Nord Stream 2

Gazprom ma uzasadnić do 15 września swoją skargę w sprawie decyzji niemieckiego regulatora, która dotyczyła budowy Nord Stream 2. PGNiG będzie uczestniczyło w postępowaniu odwoławczym – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Odwołanie do sądu w Düsseldorfie

Dziennik Gazeta Prawna podaje, że niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci Przesyłowych (BnetzA) odmówiła w maju wyjątku od stosowania unijnych zasad wobec drugiej nitki kontrowersyjnego gazociągu z Rosji do Niemiec po dnie Bałtyku. Konsorcjum budujące Nord Stream 2, w którym Gazprom ma sto procent udziałów, złożyło odwołanie do sądu w Düsseldorfie.

– Ze względu na udział PGNiG i niemieckiej spółki zależnej PGNiG Supply & Trading GmbH (PST) w postępowaniu przed niemieckim regulatorem obie spółki uzyskały możliwość udziału w postępowaniu sądowym przed Wyższym Sądem Krajowym w Düsseldorfie. 30 lipca 2020 roku do sądu zostało skierowane pismo wyrażające wolę udziału spółek z GK PGNiG w charakterze aktywnych uczestników postępowania – zaznacza spółka gazowa w odpowiedzi dla „DGP”.

Według informacji gazety, Gazprom będzie musiał stosować się do unijnych reguł przy eksploatacji Nord Stream 2, takich jak udostępnianie gazociągu stronom trzecim, rozdział właścicielski i niezależny operator na gazociągu, a także rynkowe taryfy za przesył gazu tą rurą. W rezultacie oznacza to zmniejszenie ilości gazu, którą Gazprom będzie mógł eksportować do Europy, a tym samym rentowności projektu Nord Stream 2. Planowana przepustowość rury to 55 mld m sześć. gazu rocznie. Według strony rosyjskiej, inwestycja została zrealizowana w ok. 90 procentach.

Dziennika Gazeta Prawna zaznacza, że termin rozprawy w Düsseldorfie nie został podany.

Dziennik Gazeta Prawna/CIRE.PL/Jędrzej Stachura