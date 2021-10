PGNiG ogłasza konkurs technologii wodorowych Alert

fot. Flickr

– Zachęcamy do zapoznania się z materiałami video, na których wyjaśniamy niektóre kwestie technologiczne związane ze środowiskiem pracy oraz wymaganiami funkcjonalnymi czujnika wodoru w gazie ziemnym, który jest przedmiotem konkursu – podaje PGNiG.

– „Zmierz H2 dla PGNiG” to konkurs, w którym poszukujemy najlepszego dostępnego czujnika do pomiaru stężenia wodoru w gazie ziemnym. Czujnik taki musi gwarantować dokładność, powtarzalność i szybkość pomiaru. Musi być przy tym konkurencyjny cenowo do stosowanych obecnie metod chromatograficznych – podaje PGNiG.

Uczestnikami konkursu mogą być:

– osoby fizyczne

– osoby prawne

– jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej

Dla zwycięzców konkursu przewidziano następujące nagrody:

I miejsca nagroda finansowa w wysokości 15 000 zł

II miejsca nagroda finansowa w wysokości 10 000 zł

III miejsca nagroda finansowa w wysokości 5 000 zł

Innym cennym wyróżnieniem będzie możliwość podjęcia komercyjnej współpracy z PGNiG przy realizacji pionierskiego programu wodorowego, z wykorzystaniem budowanej instalacji demonstracyjnej w Odolanowie.

– Osoby zainteresowane proszone są o wysyłanie zgłoszeń na adres mailowy: zmierzH2@pgnig.pl. Pod tym adresem czekamy również na pytania co do zasad aplikowania. Szczegóły konkursu znajdziesz również na stronie www.innvento.pl – informuje PGNiG.

PGNiG/Michał Perzyński