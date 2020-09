Pandemia to krok w tył, po którym zrobimy inny krok do przodu (RELACJA) Energetyka

Źródło: EKG

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego uczestnicy panelu „Zielony Ład” rozmawiali o wyzwaniach, które stoją przed polską energetyką.

Zielony Ład na EKG 2020

– Pandemia nie zmieniła wyzwań, jakie stoją przed ludzkością. To, że mamy recesję, sprawiło, że gospodarczo zrobiliśmy krok w tył. Pytanie, czy chcąc zrobić krok do przodu będziemy chcieli iść w kierunku, czy go zmienić. Patrzymy na Europejski Zielony Ład jako na narzędzie, które pozwala odpowiedzieć na wyzwania przed nami, jak zmiana modeli produkcji czy ograniczanie emisji. Trzeba wyjść z tego w sposób przyszłościowy. Jako Orlen przygotowujemy się do wodoru, ale będzie to długi okres. Im więcej OZE w systemie, tym bardziej jest on niestabilny, w przyszłości od dostawców będziemy oczekiwać ciągłości dostaw. Przechodząc z węgla do OZE, pytanie jak to zrobić bez magazynów energii, naszym zdaniem przez energetykę gazową – powiedział główny ekonomista PKN Orlen Adam Czyżewski. – Pandemia utwierdziła nas w przekonaniu, że fuzja z Lotosem była dobrym pomysłem dlatego, że chroni dobrą polską rafinerię. Transformacja energetyczna wymaga wielkich wydatków, dzięki fuzji z PGNiG uzyskamy większy potencjał inwestycyjny. Pandemia uzasadnia słuszność decyzji zwiększania potencjału koncernów energetycznych – dodał.

– Koronawirus zwiększył naszą wrażliwość na bezpieczeństwo, przede wszystkim zdrowotnym, a emisje gazów cieplarnianych mają ścisły związek z naszym zdrowiem. Jeżeli chodzi jednak o rynek gazu, to PGNiG biznesowo nie odczuło bezpośrednio skutków ekonomicznych pandemii. Przemiany na Zachodzie zaczęły się jednak o wiele szybciej. Trzeba inwestować w innowacje. PGNiG pracuje nad biometanem, gaz ten jest uważany za pewną alternatywę chociażby dla transportu morskiego. Bardzo trudno będzie nam się pożegnać z konwencjonalnymi źródłami energii. Można też wykorzystać metan w sposób nieemisyjny, w tym zakresie realizujemy programy pilotażowe. Uważam jednak, że to będzie proces ewolucyjny – powiedział wiceprezes PGNiG Robert Perkowski. – d