PGNiG podsumowuje trzeci kwartał. Ceny gazu są wyższe już o 455 procent Alert

Grupa PGNiG przedstawiła szacunkowe wyniki finansowe z trzeciego kwartału 2021 roku. Najbardziej szokujące są dane o wzroście cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii.

Ceny gazu na rynku dnia następnego Towarowej Giełdy Energii są wyższe o zawrotne 455 procent w porównaniu do trzeciego kwartału 2020 roku. Mają wpływ na koszt przekazania gazu z wydobycia do segmentu Obrót i Magazynowania, a co za tym idzie na ostateczną ofertę cenową PGNiG na rynku.

PGNiG informuje także o istotnym wzroście ceny kwartalnej ropy naftowej Brent istotnej na przykład z punktu widzenia formuły cenowej kontraktu jamalskiego z Gazpromem. Jest wyższa o 71 procent od cen notowanych w trzecim kwartale 2020 roku.

PGNiG/Wojciech Jakóbik