PGNiG potwierdza: Rosjanie zakręcili kurek Niemcom, więc Gazociąg Jamalski posłużył Polakom Alert

Instalacje Gazociągu Jamalskiego. Fot. Europol Gaz

PGNiG podaje, że wykorzystało fakt zatrzymania dostaw gazu z Rosji przez Gazociąg Jamalski do Niemiec do zwiększenia importu na terytorium Polski.

– PGNiG realizuje dostawy gazu ziemnego do krajowego systemu przesyłowego przy wykorzystaniu wszystkich istniejących interkonektorów, w ramach mocy umownych zakontraktowanych na poszczególnych punktach wejścia. Dostawy gazu obejmują również punkt wejścia Mallnow. Spółka planowo od 1 listopada zwiększyła dostawy z kierunku niemieckiego. Poziom dostaw w kolejnych dobach będzie zależny od wysokości zapotrzebowania na gaz, jak również warunków rynkowych – podaje koncern w odpowiedzi na pytania BiznesAlert.pl.

Rosjanie zatrzymali w weekend dostawy gazu przez Jamał do Niemiec, rodząc podejrzenia o działania celowe mające wymusić rozpoczęcie pracy spornego gazociągu Nord Stream 2. Gazociąg Jamalski ma docelowo służyć Polsce do rozprowadzania gazu po jej terytorium, w tym dostaw LNG oraz z Baltic Pipe. Póki co w okresie fizycznych dostaw na Zachód jest używany do dostaw rewersowych (rozliczanych wirtualnie na giełdzie) na Wschód. Zatrzymanie dostaw na Zachód pozwoliło jednak uruchomić dostawy fizyczne na Wschód. To potwierdzenie informacji BiznesAlert.pl.

Wojciech Jakóbik