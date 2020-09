PGNiG prowadzi prace na złożu Dargosław Alert

Flara gazowa. Fot. PGNiG

Prace Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na odwiercie Dargosław-2K mogą potrwać do późnej jesieni. Ich efektem ma być ocena możliwości złoża eksploatowanego od dwóch lat – informuje nettg.pl.

Poszukiwanie i rozpoznawanie

Złoże to zostało odkryte w 2016 roku w pobliżu wsi Uniestowo i Dargosław w gminie Brojce. Jego zasoby zostały oszacowane na około 850 mln m sześc. gazu ziemnego. W 2018 roku wspomniany odwiert został podłączony do eksploatacji. Pozyskiwany z niego gaz popłynął do instalacji Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Gorzysław.

– Otwór rozpoznawczy Dargosław-2K, wykonywany w ramach koncesji łącznej nr 60/2009/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze Trzebiatów, jest położony około 1000 m na południe od otworu Dargosław-1. Głównym celem prowadzonych prac wiertniczych jest dalsze rozpoznanie odkrytego złoża gazu ziemnego Dargosław – informuje PGNiG.

Nettg.pl podaje, że prace na odwiercie Dragosław-2 rozpoczęły się w lipcu 2020 roku i przebiegają zgodnie z założonym planem. Mają one potrwać około czterech miesięcy. Jeżeli zakończą się sukcesem , odwiert zostanie podłączony do istniejącej infrastruktury. Całkowita głębokość odwiertu ma wynieść 3250 m.

nettg.pl/CIRE.PL/Jędrzej Stachura