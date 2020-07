PGNiG: Skarga Gazpromu na arbitraż w Sztokholmie jest bezzasadna Alert

fot. PGNiG

Po otrzymaniu odpisu skargi Gazpromu o uchylenie wyroku końcowego Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany na podstawie kontraktu jamalskiego, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podtrzymuje wcześniejsze stanowisko, zgodnie z którym nie istnieją podstawy do uchylenia wyroku trybunału.

PGNiG podtrzymuje swoje stanowisko

PGNiG poinformował, że Sąd Apelacyjny w Sztokholmie doręczył spółce odpis skargi Gazpromu o uchylenie wyroku końcowego z dnia 30 marca 2020 roku, wydanego przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG przeciwko Gazpromowi, dotyczącym obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom na podstawie kontraktu jamalskiego.

Spółka po otrzymaniu odpisu skargi Gazpromu podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie z którym nie istnieją podstawy uchylenia wyroku końcowego Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. – W toku postępowania przed Sądem Apelacyjnym w Sztokholmie spółka będzie wnosiła o oddalenie skargi Gazpromu z uwagi na jej bezzasadność – podaje spółka w raporcie.

Jerzy Kwieciński powiedział na początku lipca, że Gazprom miał prawo złożyć odwołanie do sądu powszechnego w Szwecji. – Gazprom robi to notorycznie i byliśmy na to przygotowani. To nie wpływa jednak na decyzję merytoryczną. Sąd Powszechny będzie się przyglądał kwestiom formalnym. Nie będzie to jednak dotyczyć kwestii merytorycznych. Przedstawimy swoje argumenty Sądowi w Szwecji. Są one niezależne tak jak w Polsce, więc czekamy na werdykt – powiedział wówczas.

