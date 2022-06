Kołaczek: PGNiG chce zwiększyć wydobycie na złożach norweskich Energetyka

– Wydobycie z naszej perspektywy podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego ma nasze własne wydobycie. Do końca 2023 roku chcemy wydobywać 3 mld m sześc., do 2027 roku będą to 4 mld. Na złożach norweskich chcemy zwiększyć wydobycie o kolejne 250 mln m sześc. rocznie od 2026 roku w wyniku pozyskania w maju udziałów w koncesji Ørn. Wypełnienie naszych rezerwacji Baltic Pipe jest dla nas sprawą priorytetową – powiedział Maciej Kołaczek, zastępca dyrektora departamentu regulacji i spraw międzynarodowych w PGNiG.

fot. BiznesAlert.pl

– REPowerEU jest odpowiedzią na kryzys energetyczny. Wydaje się, że UE nie może już wrócić do poprzedniej polityki. Zastąpienie 155 mld m sześc. rosyjskiego gazu to ogromne wyzwanie. Polska się do tego przygotowywała od lat, i nogę dywersyfikacji mamy dobrze opanowaną, czekamy teraz na to, co zrobią partnerzy. Od inwazji Rosji na Ukrainie państwa Unii Europejskiej stawiają na pływające terminale LNG – powiedział Maciej Kołaczek podczas konferencji Nafta i Gaz.

Dodał, że regulacje unijne powinny zachęcać do dywersyfikacji. – Nowa rozporządzenie SOS dotyczy zapełnienia magazynów, oraz rabatów m.in. na LNG – zaznaczył.

– To, że powinniśmy oprzeć się na własnym wydobyciu w EOG powinno być podstawą. Unia Europejska powinna zadbać o wprowadzenie obowiązku zapełnienia magazynów gazu. Zbyt niskie zatłoczenie magazynów było elementem strategii Gazpromu, by doprowadzić do sytuacji, jaką mamy teraz – podkreślił dyrektor.

– W 2021 roku stwierdziliśmy, że polityka handlowa Gazpromu ma na celu wymuszenie uruchomienia Nord Stream 2. Były też inne cele, chodziło o to, by gaz był naszym miękkim podbrzuszem. Dostawy, które zatrzymano w wyniku strategii Gazpromu, to około 20 mld m sześc – dodał.

– W naszej ocenie ultimatum rublowe nie jest zgodne z kontraktami i PGNiG podejmie kroki prawne w innym kierunku. Tak, jak udało się uzgodnić jednolitą odpowiedź UE w sprawie sankcji dot. ropy i gazu, to polityka Gazpromu ma na celu wprowadzenie podziałów w gronie Unii Europejskiej – powiedział Maciej Kołaczek.

– REPowerEU zakłada też przyspieszenie transformacji. Należy się spodziewać nowych celów dla OZE. Im wyższe byłyby te cele, tym większa będzie konieczność, by przyspieszyć prace nad biometanem. W PGNiG przygotowujemy się do zazieleniania w zakresie biometanu i biogazu, zawarliśmy umowę ws. zielonego LNG i wodoru – zakończył.

Opracowali Michał Perzyński i Jędrzej Stachura