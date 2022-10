Rośnie wydobycie gazu w Norwegii i import LNG do Polski Alert

PGNiG przedstawił raport poświęcony szacunkowym wynikom z trzeciego kwartału i dziewięciu miesięcy 2022 roku. Zwiększa wydobycie w Norwegii i import LNG.

Terminal Ras Laffan w Katarze. Fot. Qatargas

Ta firma zwiększyła wydobycie gazu z 3,59 mld m sześc. w dziewięciu miesiącach 2021 roku do 5,20 mld m sześc. w analogicznym okresie 2022 roku, głównie dzięki wzrostowi wydobycia w Norwegii z 0,65 do 2,33 mld m sześc. Te dane są istotne z punktu widzenia wykorzystania gazociągu Baltic Pipe z Norwegii przez Danię do Polski.

Według szacunków PGNiG zanotował także wzrost importu LNG oraz spadek importu z kierunku wschodniego, czyli Rosji. Import gazu skroplonego wzrósł z 2,92 mld m sześc. w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku do 4,19 mld w analogicznym okresie tego roku. Dostawy z kierunku wschodniego spadły w tych okresach z 7,31 do 3,24 mld m sześc. z zastrzeżeniem, że Gazprom zerwał kontrakt jamalski w maju 2022 roku i od tego czasu już nie dostarcza gazu PGNiG.

PGNiG/Wojciech Jakóbik