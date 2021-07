PGNiG podało wyniki finansowe po drugim kwartale. Są słabsze niż przed rokiem Alert

Fot. PGNiG

Grupa PGNiG szacuje, że w drugim kwartale 2021 roku zysk netto spadł do 0,58 mld zł z 5,14 mld zł przed rokiem. Patrząc zaś na dane za pierwsze sześć miesięcy tego rok zysk netto grupy PGNiG spadł do 2,32 mld zł z 5,92 mld zł rok wcześniej. EBITDA w tym okresie spadła do 5,06 mld zł z 9,35 mld zł.

Wyniki finansowe PGNiG

Według szacunków EBITDA grupy spadła w tym okresie do 1,66 mld zł z 7,27 mld zł. Skonsolidowane przychody wyniosły w II kwartale 2021 roku 10,43 mld zł wobec 7,28 mld zł rok wcześniej. Według szacunków EBIT spadł do 0,84 mld zł z 6,45 mld zł przed rokiem.

Wyniki w rozbiciu na segmenty

EBITDA segmentu Poszukiwanie i Wydobycie w II kwartale 2021 roku wzrosła do 1,41 mld zł z 0,17 mld zł rok wcześniej. EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie ukształtowała się na poziomie minus 0,36 mld zł podczas gdy rok wcześniej wynosiła 6,65 mld zł. EBITDA w dystrybucji wzrosła do 0,54 mld zł z 0,41 mld zł, a w wytwarzaniu do 0,17 mld zł z 0,12 mld zł.

PGNiG podało, że na wyniki finansowe grupy w II kwartale 2021 roku wpływ miały w segmencie poszukiwanie i wydobycie między innymi wyższe rdr notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 118 procent, ceny gazu Rynku Dnia Następnego na TGE wyższe o 267 procent oraz rozwiązanie odpisów aktualizujących majątku trwałego w segmencie w kwocie ok. +296 mln zł.

W segmencie obrót i magazynowanie PGNiG zwrócił uwagę między innymi na istotny wzrost ceny gazu na TGE, mającej wpływ na poziom ceny przekazania gazu z wydobycia krajowego do tego segmentu, wyższą o 5,6 procent w porównaniu do poprzednio obowiązującej taryfy średnią cenę za paliwo gazowe w taryfie detalicznej obowiązującej od 1 maja 2021 roku oraz na wpływ zawiązania odpisu na zapasie w kwocie -8 mln zł, przy rozwiązaniu odpisu na +108 mln zł rok wcześniej.

W segmencie dystrybucja na wyniki finansowe grupy w II kwartale 2021 roku wpływ miała miedzy innymi wyższa o 3,6 procent stawka opłat w porównaniu do poprzednio obowiązującej taryfy za usługę dystrybucji gazu, obowiązująca od 1 lutego 2021 roku, a w segmencie wytwarzanie wyższe przychody ze sprzedaży ciepła o 14 procent rdr przy niższej średniej temperaturze w II kwartale 2021 roku i niższych wolumenach produkcji ciepła.

PGNiG podało, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikację raportu okresowego za I półrocze 2021 roku zaplanowano na 2 września 2021 roku.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński