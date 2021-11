PGNiG wystąpiło o zgodę na rozpoczęcie wierceń na złożu Tommeliten Alpha Alert

Źródło: PGNiG

PGNiG Upstream Norway wspólnie z partnerami koncesyjnymi złożyło wniosek o zatwierdzenie planu zagospodarowania złoża Tommeliten Alpha na Morzu Północnym. Uruchomienie wydobycia zaplanowano na 2024 rok. W szczytowym okresie, eksploatacja Tommeliten Alpha powinna zwiększyć wolumen produkcji norweskiej spółki PGNiG o ok. 0,5 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie.

– Jesteśmy przekonani, że wspólnie z naszymi partnerami opracowaliśmy optymalny plan zagospodarowania, który pozwoli w pełni wykorzystać potencjał tego bardzo perspektywicznego obszaru. Rozpoczęcie produkcji ze złoża Tommeliten Alpha przełoży się na skokowy wzrost wydobycia gazu ziemnego przez GK PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, a tym samym istotnie przyczyni się do realizacji naszych strategicznych celów związanych z dywersyfikacją dostaw gazu do Polski i rozwojem działalności poszukiwawczo-wydobywczej za granicą – powiedział Paweł Majewski, prezes PGNiG, spółki, która jest wyłącznym właścicielem PGNiG Upstream Norway.

Plan zagospodarowania Tommeliten Alpha zakłada wykonanie dziesięciu odwiertów eksploatacyjnych, które za pomocą podgrzewanych podmorskich rurociągów zostaną podłączone do infrastruktury wydobywczej kompleksu Ekofisk. Pierwsze dwa odwierty powinny rozpocząć produkcję w 2024 roku. Możliwość wykorzystania bardzo rozbudowanej infrastruktury Ekofisk w znaczący sposób ograniczy koszty uruchomienia eksploatacji.

Warunkiem rozpoczęcia prac jest zatwierdzenie planu zagospodarowania złoża przez organy administracyjne. Wniosek partnerów koncesyjnych będzie rozpatrywany przez norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii oraz brytyjski Urząd ds. Ropy Naftowej i Gazu, co wynika z położenia złoża na granicy rozdzielającej norweską i brytyjską strefę szelfu Morza Północnego.

Tommeliten Alpha to złoże gazowo-kondensatowe, którego zasoby wydobywalne, składające się przede wszystkim z kondensatu gazowego, oceniono na 80-174 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego udział PGNiG Upstream Norway wynosi 33-73 mln baryłek. Wielkość produkcji przypadająca na Spółkę w szczytowym okresie wydobycia wyniesie ok. 0,5 mld m sześc. gazu rocznie. Surowiec pozyskiwany przez PGNiG z własnych koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym trafi do Polski dzięki gazociągowi Baltic Pipe.

PGNiG Upstream Norway jest właścicielem 42,2 proc. udziałów w koncesji obejmującej złoże Tommeliten Alpha, które kupiło od Equinor w wyniku transakcji zawartej w październiku 2018 roku. Pozostałymi udziałowcami są ConocoPhillips Skandinavia (28,14 proc. udziałów, operator koncesji), TotalEnergies EP Norge (20,14 procent), Vår Energi (9,09 procent), ConocoPhillips (U.K.) Holdings (0,21 procent), Total Energies UK (0,15 procent) oraz Eni UK (0,07 procent).

Tommeliten Alpha jest położone w pobliżu kompleksu Ekofisk – jednego z najważniejszych ośrodków wydobycia węglowodorów na Morzu Północnym. Sam Ekofisk jest pierwszym złożem ropy naftowej odkrytym na Morzu Północnym, co miało miejsce w 1969 roku. Produkcja ze złoża, uruchomiona w 1971 roku, planowana jest do 2050 roku.

W wyniku przejęcia wszystkich aktywów INEOS E&P Norge, od października 2021 roku liczba koncesji, których udziałowcem jest PGNiG Upstream Norway, wzrosła z 37 do 58. Nabyte aktywa obejmują m.in. 14 proc. udziałów w Ormen Lange – drugim co do wielkości złożu gazowym na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, którego eksploatacja planowana jest poza 2045 rok. Obecnie PGNiG Upstream Norway prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego z czternastu złóż. Spółka szacuje, że w przyszłym roku wolumen jej produkcji wzrośnie do ponad 2,5 mld m sześc. gazu ziemnego wobec nieco ponad 0,9 mld m sześc. prognozowanych na ten rok. Oprócz akwizycji będzie to efektem uruchomienia eksploatacji z nowych złóż oraz dodatkowych odwiertów na złożach już produkujących.

PGNiG/Michał Perzyński