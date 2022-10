PGNiG odkryło dwa złoża gazu w Wielkopolsce Alert

Sukcesem zakończyły się poszukiwania prowadzone przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w powiecie średzkim i kościańskim w województwie wielkopolskim. Spółka odkryła nowe zasoby gazu ziemnego o łącznym wolumenie ok. 600 mln m sześciennych – podaje PGNiG w informacji prasowej.

Fot. PGNiG

Złoża gazu w Wielkopolsce

Odkrycie nowych złóż gazu to rezultat prac PGNiG prowadzonych w gminie Nowe Miasto nad Wartą (pow. średzki) oraz gminie Czempiń (pow. kościański). Zasoby znajdują się w utworach geologicznych czerwonego spągowca, które od kilku lat stanowią jeden z głównych obszarów działalności poszukiwawczej Spółki w zachodniej Polsce. PGNiG szacuje, że proces zagospodarowania nowych złóż, po którym rozpocznie się ich eksploatacja, potrwa ok. 3 lat. Łączne wydobycie ma sięgnąć ok. 20 mln m sześc. rocznie. Odkryte zasoby zawierają gaz zaazotowany o wysokiej, jak na ten rejon Polski, zawartości metanu, wynoszącej ponad 75 procent.

– Dwa nowe złoża, odkryte przez PGNiG w Wielkopolsce, to dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa dostaw dla naszych odbiorców. Wydarzenia ostatniego roku dobitnie pokazały, jak ważną rolę może pełnić własne wydobycie gazu w zabezpieczeniu potrzeb energetycznych kraju. Pracownicy PGNiG mają wiedzę, kompetencje i doświadczenie, aby w pełni ten potencjał wykorzystać – podkreśla Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes PGNiG. Prezes Waksmundzka-Olejniczak zwraca uwagę, że to przede wszystkim na specjalistach PGNiG opierać się będzie działalność poszukiwawczo-wydobywcza nowego koncernu, który powstanie wkrótce z połączenia gazowej spółki z PKN ORLEN. Obie firmy już teraz współpracują w tej dziedzinie, czego przykładem jest jedno z odkrytych złóż.

Spółki PGNiG i Orlen Upstream rozpoczęły wiercenia w miejscowości Rogusko w gminie Nowe Miasto nad Wartą w lipcu 2022 roku. Kierunkowy otwór poszukiwawczy Rogusko-1K osiągnął całkowitą długość 3170 metrów. Odkrycia dokonano w piaskowcach eolicznych górnego czerwonego spągowca, charakteryzujących się bardzo dobrymi własnościami zbiornikowymi. Utwory te są wysoce perspektywiczne pod kątem występowania w ich obrębie przemysłowych akumulacji gazu ziemnego. Dowodzą tego złoża odkryte w okolicy w ubiegły latach. Drugie złoże, położone na obszarze gminy Czempiń, zostało odkryte otworem poszukiwawczym Roszkowo-1, którego wiercenie PGNiG rozpoczęło w sierpniu 2022 roku. Odwiert zlokalizowany w miejscowości Piotrowo Drugie osiągnął głębokość 2800 m. Do jego zaprojektowania posłużyły wyniki badań sejsmicznych 3D. Złoże Roszkowo jest czwartym złożem gazu ziemnego odkrytym w tej części województwa wielkopolskiego. W ostatnich latach na obszarze koncesji Kościan-Śrem udokumentowano złoże Borowo (2018), Szczepowice (2019) oraz Granówko (2019).

Prace poszukiwawcze były prowadzone na podstawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego nr 29/2001/p Śrem-Jarocin oraz koncesji nr 27/2001/Ł Kościan-Śrem.

PGNiG/Michał Perzyński