Pierwsze Zawody Hobby Horse w Julinek Park. Zapraszamy 14 czerwca 2025!

W sobotę, 14 czerwca 2025 roku, Julinek Park zaprasza na premierowe zawody Hobby Horse, które odbędą się w unikalnej, cyrkowej scenerii. To pierwsze tego typu wydarzenie w historii Julinka, łączące sportową rywalizację z rodzinną rozrywką. Zawody skierowane są do dzieci i młodzieży, a rywalizacja toczyć się będzie w dwóch widowiskowych konkurencjach: konkurs na czas oraz potęga skoku. Uczestnicy wystartują w jednej z trzech kategorii wiekowych, ustalanych na podstawie roku urodzenia. W każdej kategorii wiekowej obowiązuje limit 30 uczestników i decyduje kolejność zapisów. Dla zwycięzców mamy przygotowane atrakcyjne nagrody, takie jak: I miejsce: dwa bilety sezonowe do Julinek Park oraz limitowana gra „Spy Guy: Misja Cyrkowa”, a za miejsca II i III bilet rodzinny do Julinka oraz gra „Spy Guy: Misja Cyrkowa”

Hobby horsing to dynamicznie rozwijająca się dyscyplina sportowa, w której uczestnicy, trzymając specjalnie przygotowane koniki hobbystyczne, pokonują tor przeszkód, naśladując prawdziwe zawody jeździeckie. To doskonała forma aktywności fizycznej, rozwijająca koordynację, zwinność i wyobraźnię dzieci. Na czym dokładnie będą polegać wspomniane konkurencje?

Konkurs na czas: uczestnicy pokonują tor przeszkód w jak najkrótszym czasie. Za każdą zrzutkę doliczane są 3 sekundy karne.

Potęga skoku: zawodnicy próbują pokonać przeszkody o rosnącej wysokości. Maksymalnie odbywają się cztery podwyższenia. W przypadku remisu – zwycięzcy dzielą pierwsze miejsce ex aequo.

Harmonogram zawodów:

10:00 – Otwarcie Biura Zawodów i zapisy

12:00 – Konkurs na czas (Kategoria A)

12:45 – Potęga skoku (Kategoria A)

13:30 – Konkurs na czas (Kategoria B)

14:15 – Potęga skoku (Kategoria B)

15:00 – Konkurs na czas (Kategoria C)

16:00 – Potęga skoku (Kategoria C)

Po zakończeniu zawodów uczestnicy i ich rodziny będą mogli skorzystać z bogatej oferty atrakcji Julinek Parku. Na terenie parku znajduje się największy na Mazowszu park linowy „Podniebny Cyrk” z dziewięcioma trasami o różnym stopniu trudności, dostosowanymi do wieku i umiejętności uczestników. Miłośnicy wodnych zabaw mogą odwiedzić strefę wodną, która jest już otwarta i oferuje pięć zjeżdżalni o łącznej długości 167 metrów, baseny o różnej głębokości oraz spray park zaprojektowany z myślą o dzieciach, w tym tych z ograniczoną mobilnością. Dla najmłodszych przygotowano krainę dmuchańców oraz wesołe miasteczko z różnorodnymi karuzelami i kolejkami górskimi. Osoby poszukujące wyzwań mogą spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej lub zagrać w mini golfa na 18-dołkowym polu. Dodatkowo, Julinek Park oferuje animacje i pokazy w cyrkowym stylu, które nawiązują do tradycji miejsca, będącego dawniej Bazą Cyrkową. Julinek Park, położony w Lesznie pod Warszawą, to jedno z największych rodzinnych miejsc rozrywki w regionie, oferujące edukację, przygodę i aktywność na świeżym powietrzu.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji! Zapisz datę 14 czerwca w kalendarzu i dołącz do nas, by przeżyć niezapomnianą przygodę w rytmie galopujących Hobby Horsów! Zapraszamy do Julinka, świętujcie z nami premierę Hobby Horsów.

Sprawdź harmonogram i bilety na: www.julinek.com.pl

Materiał prasowy Park Julinek