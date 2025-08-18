Najważniejsze informacje dla biznesu

AktualnościBezpieczeństwo

Pierwszy nowoczesny śmigłowiec z polskiej fabryki trafi do wojska

Autor: Hanna Czarnecka18 sierpnia, 2025, 11:33
Jak wygląda produkcja AW149 dla 25. Brygady Kawalerii Powietrznej - pierwszy śmigłowiec wyprodukowany w PZL-Świdnik nabiera docelowych kształtów, foto: x.com/DGeneralneRSZ

Jak wygląda produkcja AW149 dla 25. Brygady Kawalerii Powietrznej - pierwszy śmigłowiec wyprodukowany w PZL-Świdnik nabiera docelowych kształtów, foto: x.com/DGeneralneRS

Pierwszy śmigłowiec AW149 produkowany w Polsce nabiera docelowych kształtów. Agencja Uzbrojenia poinformowała, że maszyna trafi do 25. Brygady Kawalerii Powietrznej już tej jesieni. To ważny krok w realizacji kontraktu na 32 nowoczesne śmigłowce dla Wojsk Lądowych.

Agencja Uzbrojenia przekazała na platformie X, że „pierwszy śmigłowiec wyprodukowany w PZL-Świdnik nabiera docelowych kształtów – już jesienią oczekujemy na przekazanie maszyny naszym Kawalerzystom”.

Pierwszy polski AW149 wykonał swój testowy lot 14 kwietnia 2025 r. w ramach procedury Acceptance Test Procedure (ATP), potwierdzającej zgodność z konfiguracją projektową.

Dotychczas trzy egzemplarze trafiły już do 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, jednak powstały one w zakładach Leonardo we włoskim Vergiate. Egzemplarz z PZL-Świdnik będzie pierwszym w całości wyprodukowanym w Polsce.

Kontrakt i transfer technologii

Umowę na dostawę 32 śmigłowców AW149 podpisano 1 lipca 2022 r. Jej wartość to około 8,25 mld zł (1,76 mld euro). Kontrakt obejmuje nie tylko maszyny, ale również pakiet logistyczny, części zamienne, sprzęt obsługowy, symulatory oraz szkolenia pilotów i techników.

Kluczowym elementem umowy był transfer technologii oraz uruchomienie pełnej produkcji w Polsce. Od pierwszych egzemplarzy polscy specjaliści uczestniczyli w procesie w zakładach Leonardo, a w PZL-Świdnik powstała infrastruktura do montażu i serwisowania śmigłowców.

Nowoczesne możliwości bojowe

AW149 to średni, wielozadaniowy śmigłowiec wojskowy o maksymalnej masie startowej 8,6 tony. Może zabrać na pokład 12 w pełni wyposażonych żołnierzy desantu oraz załogę składającą się z dwóch pilotów i dwóch strzelców pokładowych.

Polska konfiguracja przewiduje szerokie uzbrojenie, w tym:

  • karabiny maszynowe 7,62 mm,
  • rakiety kierowane i niekierowane,
  • pociski AGM-114R2 Hellfire II (łącznie 800 sztuk),
  • systemy samoobrony i walki elektronicznej.

Śmigłowce będą wykonywać zadania transportowe, desantowe, wsparcia ogniowego, ewakuacji medycznej (MEDEVAC), a także misje poszukiwawczo-ratownicze (SAR/CSAR). Dzięki nowoczesnym systemom awioniki i możliwości działania z goglami noktowizyjnymi (NVG), maszyna nadaje się do operacji w środowisku wysokiego zagrożenia.

Zastąpią Mi-8 i Mi-17

AW149 w polskiej armii mają zastąpić przestarzałe śmigłowce Mi-8 i Mi-17, jednocześnie wspierając flotę lżejszych maszyn transportowych. Zwiększą mobilność i zdolności reagowania, szczególnie w 18. Dywizji Zmechanizowanej i 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej.

Maksymalny zasięg śmigłowca wynosi 958 km, a czas lotu blisko 5 godzin. Maszyna osiąga prędkość przelotową 287 km/h, a napęd stanowią dwa silniki turbinowe GE CT7-2E1 o mocy 1395 kW każdy – te same, które wykorzystano w polskich śmigłowcach morskich AW101.

Polska jest trzecim wojskowym użytkownikiem AW149 na świecie – obok Egiptu i Tajlandii. Zamówione 32 egzemplarze mają zostać dostarczone do 2029 roku.

Jesienią pierwszy w pełni polski AW149 opuści hale produkcyjne PZL-Świdnik i zasili 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej, co będzie istotnym etapem modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

X / Portal Obronny / Hanna Czarnecka

Powiązane artykuły

Wyszukiwarka Google. Źródło: Pexels

Google miał monopol na wujka w Australii. Teraz zapłaci karę
Google zapłaci 36 milionów dolarów kary za antykonkurencyjne umowy z dwoma największymi operatorami telekomunikacyjnymi w Australii. Porozumienia zawierały zakaz instalacji...

UDT sprawdza dokumentację reaktorów Westinghouse
Urząd Dozoru Technicznego (UDT) poinformował, że rozpoczął proces uzgadniania dokumentacji dotyczącej technologii AP1000, oferowanej przez Westinghouse. Reaktory trafią do powstającej...

Na okupowanym Krymie sprzedają paliwo na kartki
Na Krymie, okupowanym od 2014 roku, brakuje benzyny 95-oktanowej. Jest dostępna głównie „na kartki” dla firm i instytucji. Kryzys dotyczy...
TAGI bezpieczeństwośmigłowceWojsko Polskie

Udostępnij:

Facebook X X X

Najnowsze artykuły

Pierwszy nowoczesny śmigłowiec z polskiej fabryki trafi do wojska
18 sierpnia, 2025, 11:33
Jak wygląda produkcja AW149 dla 25. Brygady Kawalerii Powietrznej - pierwszy śmigłowiec wyprodukowany w PZL-Świdnik nabiera docelowych kształtów, foto: x.com/DGeneralneRSZ
Google miał monopol na wujka w Australii. Teraz zapłaci karę
18 sierpnia, 2025, 11:10
Wyszukiwarka Google. Źródło: Pexels
UDT sprawdza dokumentację reaktorów Westinghouse
18 sierpnia, 2025, 10:49
Na okupowanym Krymie sprzedają paliwo na kartki
18 sierpnia, 2025, 09:25
Prezydent Nawrocki szykuje się do rozmów z Trumpem. “To priorytet”
18 sierpnia, 2025, 08:29
Warszawa, 15.08.2025. Prezydent RP Karol Nawrocki (C) podczas defilady na warszawskiej Wisłostradzie, w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego, 15 bm. Tegoroczna defilada wojskowa odbywa się pod hasłem „Dziękujemy za Waszą służbę”. (mr) PAP/Marcin Obara