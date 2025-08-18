Pierwszy nowoczesny śmigłowiec z polskiej fabryki trafi do wojska

Jak wygląda produkcja AW149 dla 25. Brygady Kawalerii Powietrznej - pierwszy śmigłowiec wyprodukowany w PZL-Świdnik nabiera docelowych kształtów, foto: x.com/DGeneralneRS

Pierwszy śmigłowiec AW149 produkowany w Polsce nabiera docelowych kształtów. Agencja Uzbrojenia poinformowała, że maszyna trafi do 25. Brygady Kawalerii Powietrznej już tej jesieni. To ważny krok w realizacji kontraktu na 32 nowoczesne śmigłowce dla Wojsk Lądowych.

Agencja Uzbrojenia przekazała na platformie X, że „pierwszy śmigłowiec wyprodukowany w PZL-Świdnik nabiera docelowych kształtów – już jesienią oczekujemy na przekazanie maszyny naszym Kawalerzystom”.

Pierwszy polski AW149 wykonał swój testowy lot 14 kwietnia 2025 r. w ramach procedury Acceptance Test Procedure (ATP), potwierdzającej zgodność z konfiguracją projektową.

Dotychczas trzy egzemplarze trafiły już do 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, jednak powstały one w zakładach Leonardo we włoskim Vergiate. Egzemplarz z PZL-Świdnik będzie pierwszym w całości wyprodukowanym w Polsce.

Kontrakt i transfer technologii

Umowę na dostawę 32 śmigłowców AW149 podpisano 1 lipca 2022 r. Jej wartość to około 8,25 mld zł (1,76 mld euro). Kontrakt obejmuje nie tylko maszyny, ale również pakiet logistyczny, części zamienne, sprzęt obsługowy, symulatory oraz szkolenia pilotów i techników.

Kluczowym elementem umowy był transfer technologii oraz uruchomienie pełnej produkcji w Polsce. Od pierwszych egzemplarzy polscy specjaliści uczestniczyli w procesie w zakładach Leonardo, a w PZL-Świdnik powstała infrastruktura do montażu i serwisowania śmigłowców.

Nowoczesne możliwości bojowe

AW149 to średni, wielozadaniowy śmigłowiec wojskowy o maksymalnej masie startowej 8,6 tony. Może zabrać na pokład 12 w pełni wyposażonych żołnierzy desantu oraz załogę składającą się z dwóch pilotów i dwóch strzelców pokładowych.

Polska konfiguracja przewiduje szerokie uzbrojenie, w tym:

karabiny maszynowe 7,62 mm,

rakiety kierowane i niekierowane,

pociski AGM-114R2 Hellfire II (łącznie 800 sztuk),

systemy samoobrony i walki elektronicznej.

Śmigłowce będą wykonywać zadania transportowe, desantowe, wsparcia ogniowego, ewakuacji medycznej (MEDEVAC), a także misje poszukiwawczo-ratownicze (SAR/CSAR). Dzięki nowoczesnym systemom awioniki i możliwości działania z goglami noktowizyjnymi (NVG), maszyna nadaje się do operacji w środowisku wysokiego zagrożenia.

Zastąpią Mi-8 i Mi-17

AW149 w polskiej armii mają zastąpić przestarzałe śmigłowce Mi-8 i Mi-17, jednocześnie wspierając flotę lżejszych maszyn transportowych. Zwiększą mobilność i zdolności reagowania, szczególnie w 18. Dywizji Zmechanizowanej i 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej.

Maksymalny zasięg śmigłowca wynosi 958 km, a czas lotu blisko 5 godzin. Maszyna osiąga prędkość przelotową 287 km/h, a napęd stanowią dwa silniki turbinowe GE CT7-2E1 o mocy 1395 kW każdy – te same, które wykorzystano w polskich śmigłowcach morskich AW101.

Polska jest trzecim wojskowym użytkownikiem AW149 na świecie – obok Egiptu i Tajlandii. Zamówione 32 egzemplarze mają zostać dostarczone do 2029 roku.

Jesienią pierwszy w pełni polski AW149 opuści hale produkcyjne PZL-Świdnik i zasili 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej, co będzie istotnym etapem modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

