PGE została sponsorem akademii GKS-u Bełchatów

PGE zostaje głównym sponsorem Akademii GKS Bełchatów

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała umowę sponsoringową z Fundacją Akademia GKS Bełchatów. Spółka będzie głównym sponsorem dziecięcych i młodzieżowych grup piłki nożnej i zapasów.

Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży

Grupa PGE wspiera inicjatywy lokalne, popularyzujące sport wśród dzieci i młodzieży, aby młodzi ludzie w regionach, w których prowadzona jest działalność biznesowa Spółki, mieli możliwość rozwijania swoich pasji i sportowych talentów. Współpraca PGE, Fundacji Akademia GKS Bełchatów oraz samorządu Miasta Bełchatowa będzie koncentrować się na rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Akademia ma za zadanie zapewnić profesjonalny rozwój młodych zawodników z Bełchatowa i regionu bełchatowskiego.

PGE wspiera także sport dzieci i młodzieży. – Zależy nam, aby młodzi ludzie z Bełchatowa i okolic mieli możliwości trenowania i rozwijania swoich pasji w jak najlepszych warunkach. Na wsparcie Fundacji GKS Bełchatów w ciągu dwóch lat PGE przeznaczy łącznie 1,8 mln złotych. Liczymy, że dzięki naszemu wsparciu Akademia GKS Bełchatów będzie się szybko rozwijała i stanie się nie tylko wizytówką Bełchatowa, ale również ważnym ośrodkiem kształcenia młodych sportowców w skali wojewódzkiej – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Akademia GKS Bełchatów szkoli ok. 350 młodych sportowców w wieku od 5 do 18 lat w dwóch sekcjach sportowych: piłce nożnej oraz zapasach. Rozwinięta baza treningowa na terenie miasta Bełchatowa umożliwia trening 250 dzieci każdego dnia. Zajęcia prowadzone są przez 30 wykwalifikowanych trenerów. Nabory odbywają się dwa razy w roku – do nowo tworzonych grup 6 i 7 – latków oraz nabór uzupełniający do najstarszych roczników. Bardzo ważnym elementem funkcjonowania Akademii będą również profesjonalne treningi piłkarskie w mniejszych miejscowościach powiatu bełchatowskiego. Fundacja Akademia GKS Bełchatów utworzy także fundusz stypendialny, na który składać się będą motywacyjne stypendia sportowe dla wyróżniających się zawodników oraz stypendia socjalne dla podopiecznych Akademii z rodzin, będących w trudnej sytuacji.

PGE podaje, że umowa z akademią została zawarta na dwa lata.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura