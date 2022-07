Naimski: Przyjęcie taksonomii przez Parlament Europejski to przejaw zdrowego rozsądku Atom

– Głosowanie w Parlamencie Europejskim, które dzisiaj (6 lipca – przyp. red.) miało miejsce jest oczywiście optymistycznym przejawem zbiorowego zdrowego rozsądku. Próba wykluczenia energetyki jądrowej i opartej na gazie z obszaru ekonomicznego w Europie, to po prostu jest recepta na przedłużający się kryzys energetyczny – powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Źródło: PERN

Piotr Naimski o taksonomii

Naimski zwrócił uwagę, że większość autorów i propagatorów zielonej energetycznej transformacji w Europie rozumie już, że stabilnym źródłem energii, które będzie bilansowało system energetyczny w całej Europie, w sytuacji kiedy nie ma wiatru, albo słońca, nieemitującym dwutlenku węgla, jest elektrownia atomowa.

– Z polskiego punktu widzenia wprowadzenie do tych zasad, kierujących stroną finansową w energetyce, bo to przecież jest taksonomia, możliwości finansowania źródeł nuklearnych i kontynuacja ich finansowania, źródeł gazowych, czy infrastruktury potrzebnej do użycia gazu to jest bardzo dobry sygnał. Zabiegaliśmy o to my Polska i cały szereg krajów unijnych, żeby to się właśnie stało – zaznaczył Piotr Naimski.

Dodał, że strategicznych planów Polski w sektorze energetycznym to nie zmienia. – Nasze plany są znane i my się tego trzymamy. Oczywiście wprowadzenie do taksonomii założeń pozwalających na finansowanie i atomu i gazu może nam znacząco ułatwiać realizację tej strategii. System finansowy europejski, bankowy, struktura sektora finansowego, mając sygnał tego rodzaju, płynący z zapisów w taksonomii będzie otwarty na finansowanie projektów związanych z tymi technologiami i to jest istota problemu. To dobrze, że tak będzie – podkreślił minister Naimski.

– My mamy swoją strategię, mamy swoje plany budowy energetyki jądrowej w Polsce. Mamy zrealizowane inwestycje dotyczące dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu do Polski. To są przedsięwzięcia, które podejmowaliśmy w Polsce i nadal będziemy je podejmowali, wynikające z naszych potrzeb, a otoczenie zewnętrze może nam to albo utrudniać albo ułatwiać. Wprowadzenie technologii jądrowych i gazowych do taksonomii ułatwia nam sytuację – podsumował Piotr Naimski.

Opracował Michał Perzyński