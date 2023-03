Eurodeputowana PiS pyta Komisję o wpływ rozporządzenia metanowego na węgiel koksujący Alert

Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, pyta Komisję Europejską o wpływ rozporządzenia metanowego na przyszłość węgla koksującego w Europie. Polska jest jego największym producentem na Starym Kontynencie.

Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Eurodeputowana PiS Jadwiga Wiśniewska wystosowała dziś interpelację do Komisji Europejskiej dotyczącą opublikowanego przez nią zaktualizowanego rozporządzenia zawierającego wykaz surowców krytycznych (akt o surowcach krytycznych), w tym węgla koksowego, którego wydobycie miałoby w przyszłości być objęte rozporządzeniem metanowym – podaje jej biuro poselskie.

– Węgiel koksowy to surowiec o strategicznym znaczeniu dla przemysłu europejskiego, stanowiący podstawę transformacji ekologicznej i cyfrowej – podkreśla Wiśniewska.

Jadwiga Wiśniewska przypomina, że węgiel koksowy jest niezbędny do produkcji żelaza i stali, która jest wykorzystywana m.in. do produkcji turbin wiatrowych i paneli słonecznych, a na rynku póki co nie istnieją wielkoskalowe technologie zastępujące go, dlatego jest niezbędnym materiałem w procesie przeprowadzenia pomyślnej transformacji energetycznej.

W rozporządzeniu ws. redukcji emisji metanu z sektora energetycznego, Komisja zaproponowała objęcie kopalń węgla koksującego restrykcjami dotyczącymi uwalniania metanu z szybów wentylacyjnych w akcie delegowanym. Biuro Jadwigi Wiśniewskiej podkreśla, że zgodnie z pierwotnym wnioskiem Komisji, powinien on zostać przyjęty trzy lata od daty wejścia w życie rozporządzenia. Europosłanka dopytuje, czy Komisja oparła swój wniosek na dogłębnej ocenie skutków analizującej wpływ takich wymogów na funkcjonowanie oraz rentowność kopalń węgla koksowego, mając na uwadze ich strategiczną rolę w transformacji energetycznej – czytamy w komunikacie biura poselskiego.

Biuro poselskie Jadwigi Wiśniewskiej/Jędrzej Stachura