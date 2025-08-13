PKB Polski przyspiesza. Gospodarka rośnie o 3,4 proc. w II kwartale 2025 r.

Polska gospodarka nabiera tempa. Według szybkiego szacunku GUS, w drugim kwartale 2025 roku Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 3,4 proc. rok do roku. To wynik lepszy niż w poprzednim kwartale i jeden z najwyższych od końca 2022 r. Ekonomiści wskazują na silną konsumpcję prywatną i odbicie inwestycji publicznych, choć przemysł pozostaje w stagnacji.

Z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny szybkiego szacunku wynika, że w drugim kwartale 2025 r. PKB Polski w ujęciu niewyrównanym sezonowo zwiększył się realnie o 3,4 proc. rok do roku wobec 3,2 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku. To najlepszy wynik od czwartego kwartału 2024 r.

Po uwzględnieniu wyrównania sezonowego realny PKB wzrósł o 0,8 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2025 r. oraz o 3,0 proc. w porównaniu z drugim kwartałem 2024 r.

Co napędza wzrost

Ekonomiści banku ING oceniają, że za lepszy wynik odpowiada głównie konsumpcja prywatna, wspierana stabilnym rynkiem pracy i rosnącymi płacami. – Wzrost gospodarczy napędzają przede wszystkim branże usługowe, przy stagnacji przemysłu i spadku aktywności w budownictwie. Od strony inwestycji dominują nakłady w sektorze publicznym – komentują analitycy banku.

Według serwisu Macronext, w całym 2025 r. polska gospodarka może rozwijać się w tempie 3,5 proc.

W II kwartale 2025 wzrost gospodarczy w Polsce 🇵🇱 przyspieszył do 3,4% R/R 📈 z 3,2% R/R w I kwartale – wynika z szybkiego szacunku PKB Polski. Dane są zgodne z prognozami.



Wg prognoz w całym 2025 r. polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 3,5%. https://t.co/BCeqWqhk7H pic.twitter.com/G2u9EaobWy — macroNEXT (@Macronextcom) August 13, 2025

🇵🇱 W środę GUS opublikuje szybki szacunek Produktu Krajowego Brutto (PKB) za II kw. 2025 r.



Wg prognoz w II kw. 2025 wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszył do 3,4%* z 3,2% R/R w I kw. 2025.



* prognozy ekonomistów są w przedziale 2,8-3,5%



Kalendarz: https://t.co/7OT11Z0cHt — macroNEXT (@Macronextcom) August 12, 2025

Prognozy na kolejne kwartały

Bartosz Sawicki, analityk firmy Exante, zwraca uwagę, że tempo wzrostu w drugim kwartale było zgodne z konsensusem agencji Bloomberg. – Poprzednio szybsze tempo odnotowano w 2022 r. W drugim półroczu gospodarka powinna dodatkowo przyspieszyć dzięki dalszemu wzrostowi konsumpcji oraz odbiciu inwestycji. W całym 2025 r. dynamika PKB ma szansę przekroczyć 3,5 proc. – ocenia ekspert.

Pełny raport GUS zawierający szczegółową strukturę wzrostu PKB za drugi kwartał 2025 r. ma zostać opublikowany 1 września. Pozwoli on dokładniej ocenić, które sektory gospodarki przyczyniły się w największym stopniu do obecnego przyspieszenia.

Money.pl / GUS / PAP / X / Hanna Czarnecka