PKEE: Polska potrzebuje wsparcia unijnego transformacji z użyciem offshore Alert

Inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe są wysoce kapitałochłonne. Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) uważa, że Unia Europejska (UE) powinna zadbać o to, by inwestycje zrównoważone w technologie offshore kwalifikowały się do uzyskiwania wsparcia za pośrednictwem programów zawartych w wieloletnich ramach finansowych.



Ramy finansowe i wsparcie

PKEE zaznacza w oświadczeniu, że utworzenie ram finansowych i zapewnienie wsparcia rozwoju transgranicznych inwestycji w całej UE ma ogromne znaczenie. Chodzi między innymi o unijny mechanizm finansowania energii ze źródeł odnawialnych, ulepszony program InvestEU, Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Instrument „Łącząc Europę”.

Konieczne jest również zapewnienie odpowiedniej mobilizacji środków krajowych – w tym, funduszu modernizacyjnego oraz krajowego funduszu celowego, który ma być finansowany z części przychodów pochodzących ze sprzedaży uprawnień do emisji – czytamy w oświadczeniu PKEE.

Komitet zwraca jednak uwagę, że w ostatnich konkluzjach Rady Europejskiej w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, został wprowadzony rygorystyczny i krótkoterminowy harmonogram proponowanego działania (podjęcie zobowiązań prawnych do końca 2023 roku i płatności dokonane do końca 2026 roku). PKEE uważa, że w wypadku morskich farm wiatrowych należałoby złagodzić te wymagania, tak aby również wielkoskalowe inwestycje mogły kontrybuować do odbudowy europejskiej gospodarki.

Członkowie PKEE aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach z zakresu morskiej energetyki wiatrowej. Grupa Kapitałowa PGE angażuje się w budowę morskich farm wiatrowych w Polsce i dzięki obecnie realizowanym projektom, do końca 2030 roku PGE będzie dysponowała do 2,5 GW mocy zainstalowanej na Bałtyku. Enea uwzględniła inwestycje w morskie farmy wiatrowe w swojej Strategii Długoterminowej, zaś Tauron bada możliwości inwestowania w energetykę morską w ramach „Zielonego Zwrotu Taurona”, dokumentu aktualizującego strategiczne kierunki rozwoju spółki. Podobny kierunek obiera także Energa poprzez planowany udział w budowie morskich farm wiatrowych o mocy 1,2 GW – inwestycji realizowanej przez jej większościowego akcjonariusza PKN Orlen.

Polski Komitet Energii Elektrycznej/Jędrzej Stachura