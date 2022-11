Orlen będzie współpracować z uczelniami i start-upami przez swoje centrum badawczo-rozwojowe Alert

Centrum Badawczo-Rozwojowe to platforma współpracy PKN Orlen ze startupami, wynalazcami, instytutami i uczelniami. To także szansa dla młodych naukowców, inżynierów, którzy zyskali bazę dla swych projektów – przekazał w czwartek Józef Węgrecki, członek zarządu koncernu PKN Orlen.

fot. BiznesAlert.pl

Centrum Badawczo-Rozwojowe PKN Orlen w Płocku odwiedziła w czwartek grupa blisko 40 uczniów z innowacyjnej klasy chemicznej tamtejszego Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego. To najstarsza szkoła w Polsce i jedna z najstarszych w Europie, istniejąca nieprzerwanie od 1180 roku, popularnie nazywana „Małachowianką”. Jak podkreślił PKN Orlen w przesłanej informacji, podczas wizyty w Centrum Badawczo-Rozwojowym uczniowie poznali specyfikę pracy w laboratoriach badawczych, mieli okazję obejrzeć prowadzone testy i badania oraz zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt, w który wyposażony jest płocki ośrodek. Młodzi goście – zaznaczył koncern – poznali też „wiele różnych możliwości zdobywania doświadczenia na różnym etapie rozwoju poprzez praktyki, staże oraz oferty zatrudnienia po zakończeniu studiów”. – Centrum Badawczo-Rozwojowe to nowoczesna platforma współpracy pomiędzy PKN Orlen a startupami, wynalazcami, instytutami czy uczelniami. Stanowi ono również szansę dla młodych naukowców i inżynierów, którzy zyskali solidną, innowacyjną na skalę europejską bazę do rozwoju swoich projektów” – przekazał członek zarządu ds. operacyjnych koncernu Józef Węgrecki, cytowany w informacji prasowej.

Węgrecki zwrócił uwagę, że „sieć współpracy PKN Orlen już teraz obejmuje wszystkie uczelnie techniczne w Polsce działające w obszarze zainteresowań koncernu, m.in. Politechnikę Warszawską z jej filią w Płocku, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Warszawski, Instytuty Badawcze oraz instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz”. – Chcemy budować poczucie wspólnoty i relacje z przyszłymi kandydatami do pracy, stąd nasze dzisiejsze spotkanie z uczniami innowacyjnej klasy chemicznej płockiej „Małachowianki”. Być może nasi dzisiejsi goście w przyszłości dołączą do grona naszych pracowników i będą rozwijać swoje kariery w Orlenie – dodał Węgrecki.

Według PKN Orlen „Centrum Badawczo-Rozwojowe jest motorem rozwoju i innowacyjności dla całej Grupy Orlen, ponieważ budowa koncernu multienergetycznego nie jest możliwa bez potencjału w badaniach i rozwoju”. – Własny ośrodek badawczy to dla PKN Orlen ważny krok na drodze do efektywniejszego opracowywania nowych technologii i produktów, budowania własnego know-how, a także uzyskiwania patentów dla nowatorskich rozwiązań – podkreślono w informacji. Jak zaznaczył koncern, „przy opracowaniu innowacyjnych projektów w Centrum Badawczo-Rozwojowym wykorzystywany jest potencjał polskiej nauki”.

PKN Orlen/Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński