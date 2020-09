Orlen chce rozwijać stacje tankowania wodoru w Czechach Alert

fot. BiznesAlert.pl

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował na twitterze, że płocki koncern chce inwestować w sieć stacji tankowania wodoru w na czeskim rynku.

– W ramach realizacji strategii neutralności emisyjnej inwestujemy w paliwa przyszłości. Jeszcze w tym roku na dwóch czeskich stacjach rozpoczniemy budowę punktów tankowania wodoru. W Polsce i Czechach rozmawiamy też z samorządami na temat zasilanego wodorem transportu publicznego – napisał prezes PKN Orlen.

Wczoraj prezes PKN Orlen podał, że spółka rozpocznie produkcję paliwa wodorowego we Włocławku. – Równolegle z inwestycjami wzmacniamy nasz udział w organizacjach branżowych. Chcemy budować pozycję regionalnego lidera technologii wodorowych poprzez współpracę z czołowymi ośrodkami badawczymi i wymianę wiedzy – napisał Obajtek. Spółka przekazała również, że przystąpiła do organizacji zrzeszającej blisko 200 firm i ośrodków badawczych pracujących na rzecz rozwoju ogniw paliwowych i technologii wodorowych. – Udział w stowarzyszeniu daje dostęp do transferu wiedzy oraz możliwość pozyskiwania środków na badania i rozwój #H2 – podał na Twitterze PKN Orlen.

– Transformacja energetyczna jest koniecznością, a my chcemy być jej liderem w Polsce i Europie Środkowej. Wyzwania związane z nią, w tym z globalnym trendem nowej mobilności zamierzamy wykorzystać również biznesowo. W kolejnych latach zainwestujemy ponad 25 mld zł w projekty, które umożliwią redukcję oddziaływania na środowisko i otwarcie na nowe modele biznesowe. Mamy konkretny plan działania. Będziemy m.in. rozwijać paliwa alternatywne i technologie niskoemisyjne. Bez wątpienia w przyszłości wodór będzie istotnym paliwem wykorzystywanym w transporcie, dlatego z determinacją intensyfikujemy prace w tym obszarze, także na naszych zagranicznych stacjach – powiedział Daniel Obajtek cytowany w materialy prasowym PKN Orlen. – Wodór jest bezpieczny i przyjazny środowisku. Pozyskuje się go m.in. z gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii, ale także można go pozyskać z biomasy. Po oczyszczeniu może być stosowany jako paliwo w pojazdach elektrycznych, stanowiąc w niedalekiej przyszłości alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnych – czytamy w materiale.

– Pojazdy napędzane wodorem to przyszłość motoryzacji, między innymi ze względu na krótki czas tankowania czy nieskomplikowany technicznie sposób magazynowania i przewożenia wodoru. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z władzami Pragi, województwa środkowoczeskiego i usteckiego w sprawie jego wykorzystania w transporcie publicznym w Czechach. Jesteśmy też w stałym kontakcie z producentami samochodów napędzanych wodorem, co w przyszłości może zaowocować współpracą i ciekawymi projektami – powiedział Tomasz Wiatrak, prezes Unipetrol, czeskiej spółki z Grupy Orlen.

Twitter/PKN Orlen/Michał Perzyński