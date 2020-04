PKN Orlen zapłaci więcej za akcje Energi Alert

PKN Orlen podwyższył cenę jednej akcji Energi do 8,35 zł w wezwaniu na sprzedaż 100 procent papierów wartościowych tej Grupy. Pierwotnie została ustalona w wysokości 7 zł.

PKN Orlen podkreśla, że aktualna, podwyższona cena zostanie zapłacona za wszystkie akcje Grupy Energa objęte zapisami w całym okresie trwania wezwania, czyli od 31 stycznia do 22 kwietnia 2020 roku. – Konsekwentnie realizujemy nasz cel strategiczny, jakim jest stworzenie zintegrowanego koncernu typu multi-utility, powstałego w wyniku połączenia z Energą, a także z Grupą Lotos. Będzie on zdolny do jeszcze efektywniejszego działania na coraz bardziej konkurencyjnym rynku paliwowo-energetycznym, a jednocześnie pozwoli zwiększyć odporność połączonego biznesu na ryzyka i wahania rynkowe. To ważne szczególnie teraz. Polska gospodarka w szybkim tempie musi poradzić sobie z ekonomicznymi skutkami epidemii koronawirusa. Silnym wsparciem dla niej będą firmy takie jak PKN Orlen, o mocnych fundamentach, stawiające na dynamiczny rozwój – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Grupa Energa posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię ze źródeł odnawialnych (OZE), w tym elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30 procent energii wytwarzanej przez Energę pochodzi ze źródeł tego rodzaju, co stanowi najwyższy udział spośród jej głównych konkurentów w sektorze wytwórczym. – Dla PKN Orlen to interesujący portfel OZE, który bilansuje posiadane przez spółkę aktywa konwencjonalne, np. bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku. Ma to też istotne znaczenie w kontekście planowanych przez PKN Orlen inwestycji w morskie farmy wiatrowe – argumentuje koncern.

Konsolidacja spółek ma umożliwić również wykorzystanie obecnych nadwyżek produkcyjnych PKN Orlen przez Grupę Energa. – W te sposób ograniczone zostaną koszty operacyjne związane z obrotem energią na Towarowej Giełdzie Energii. Z kolei połączenie bazy klientów obydwu grup wygeneruje potencjał do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, szczególnie w segmencie mniejszych odbiorców – tłumaczy płocki koncern.

Energa ma po transakcji zachować pełną odrębność. – Konsolidacja grup będzie więc szansą dla Pomorza nie tylko na większe wpływy podatkowe, ale też nowe inwestycje i miejsca pracy dla wykwalifikowanych specjalistów w większej i silniejszej firmie o międzynarodowym znaczeniu – zapewnia PKN Orlen.

