PKN Orlen i PGE chcą być liderami transformacji energetycznej w Polsce (RELACJA) Energetyka

I Kongres ESG. Fot. BiznesAlert.pl

Podczas I Kongresu ESG przedstawiciele polskich spółek energetycznych – PKN Orlen i Polskiej Grupy Energetycznej – mówili o zrównoważonym rozwoju i ambicjach, by być liderami transformacji energetycznej w Polsce.

Transformacja i zrównoważony rozwój w PKN Orlen i PGE

Stanisław Barański, dyrektor działu strategii i analiz w PKN Orlen powiedział, że kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju jest czynnik biznesowy: – Ma to być działanie na długoterminową korzyść dla firmy. Inwestycje w zrównoważony rozwój stanowią o długoterminowym rozwoju firmy. Jako PKN Orlen bierzemy udział w transformacji, a może nawet rewolucji energetycznej. Ogłosiliśmy strategię dekarbonizacji jako pierwsi w naszej części Europy. Są tam bardzo twarde zobowiązania; do 2050 roku będziemy grupą zeroemisyjną netto, ustaliliśmy konkretne cele w zakresie energetyki, petrochemii i rafinerii. Inną sprawą jest nasza strategia rozwoju, w której zaszyliśmy inwestycje. Oprócz ograniczania emisyjności postawiliśmy też na zrównoważony rozwój, na który wydamy 30 mld złotych do 2030 roku. Chodzi o inwestycje m.in. w farmy wiatrowe, biopaliwa, biogaz, wodór, czy nową mobilność. Postawiliśmy również sobie cel, że chcemy być liderem transformacji w Polsce i regionie. Biorąc pod uwagę, że mamy dużą siłę kapitałową, chcemy pokazać, że transformacja ma sens i opłaca się naszej gospodarce – powiedział Barański.

Z kolei Filip Osadczuk, pełnomocnik zarządu ds. ESG i szef wydziału relacji inwestorskich i zrównoważonego rozwoju w PGE zaznaczył, że inwestycje nie zadzieją się bez poddostawców i podwykonawców. – W tej chwili powstaje w Polsce branża morskiej energetyki wiatrowej. Poczynając od planowania, analizowania i badania miejsca do inwestycji, do późniejszych etapów jak serwisowanie, powstaje cała infrastruktura techniczna, by taki serwis mógł być prowadzony. Chcemy pobudzić polskich przedsiębiorców, by wchodzili w ten biznes. Nasze plany dotyczące offshore sięgają 2040 roku, a inwestycje będą jeszcze przyspieszać. Transformacja energetyczna to nie tylko offshore, ale także inwestycje w sieci dystrybucyjne, magazyny energii, dekarbonizację ciepłownictwa, czy termomodernizacja budynków. Mocno koncentrujemy się na optymalizacji naszych procesów, szukamy odpowiednich rozwiązań technologicznych. PGE jest nie tylko największym wytwórcą energii elektrycznej, ale także największym sprzedawcą. Model rynku całkowicie się zmienił, kiedy pojawili się prosumenci. PGE jest liderem zrównoważonej transformacji. Tworzy się pewien ekosystem, w którym zachodzą współzależności pomiędzy partnerami. My, będąc liderem, będziemy również partnerem dla wszystkich mniejszych firm – mówił Osadczuk.

Opracował Michał Perzyński