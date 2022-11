Orlen ogłosi nową strategię do końca roku Alert

Nowa strategia Orlenu zostanie ogłoszona do końca tego roku – poinformował we wtorek ekspert zarządu PKN Orlen w obszarze operacyjnym Arkadiusz Kamiński. Orlen w tym roku sfinalizował przejęcie Grupy Lotos i PGNiG.

Logo PKN Orlen. Fot. BiznesAlert.pl

Kiedy nowa strategia Orlenu?

Podczas wtorkowej II Debaty Kampanii Polska Chemia 2022 „Plan awaryjny dla Polskiej Chemii – jak przetrwać kryzys energetyczny” ekspert zarządu Orlenu ds. operacyjnych Arkadiusz Kamiński poinformował, że „strategia PKN Orlen zostanie ogłoszona do końca tego roku”.

Na początku listopada prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiedział aktualizację i poszerzenie strategii koncernu. W ubiegłym tygodniu Grupa Orlen ogłosiła sfinalizowanie procesu połączenia z PGNiG, co – jak podkreślono – oznacza, że „powstała największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która obsługuje ponad 100 mln klientów”. – Grupa Orlen po połączeniu z PGNiG posiada potencjał do realizacji wielomiliardowych inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i niezależność energetyczną całej Europy Środkowej, a co za tym idzie może skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną na rynkach, na których funkcjonuje – przekazano.

– Polska ma sukcesy, ma decyzje w zakresie dużego atomu, ale idziemy w kierunku energetyki atomowej uzupełniającej, rozproszonej, i do tego powstała spółka Orlen Synthos Green Energy, która bardzo mocno pracuje właśnie nad SMR-ami – tą polityką atomową uzupełniającą. Tu też będą niebawem następne w tym zakresie ogłoszenia. Cały czas prowadzimy zaawansowane prace również z innymi spółkami w tym zakresie energetycznym. To dalszy kierunek rozbudowy petrochemii czy kierunek alternatywnych paliw – zapowiadał wówczas prezes PKN Orlen.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński