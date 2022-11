Orlen sprowadza 70 procent ropy spoza Rosji i jest gotowy na embargo na import rurociągami Alert

W rozmowie z dziennikarzami prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że koncern sprowadza już 70 procent ropy spoza Rosji. Zapewnił również, że Orlen jest gotowy na unijne embargo na import ropy przez rurociągi.

Daniel Obajtek. Fot. Mikołaj Teperek

Orlen a ropa z Rosji

Obajtek przypomniał, że Orlen od początku rosyjskiej inwazji nie sprowadza ropy rosyjskiej drogą morską. – Nie ma decyzji dotyczących sankcji na dostawy ropy drogą ropociągową. My jesteśmy przygotowani, gdyby doszło do wprowadzenia sankcji na tę trasę dostaw. My już dziś sprowadzamy ponad 70 procent ropy spoza Rosji, na początku przyszłego roku wygasa nam jedna umowa na dostawy ropy z Rosji. Cały czas pracujemy, aby zabezpieczyć dostawy ropy – powiedział prezes Orlenu.

– Jednak chcę podkreślić, że sankcje działać będą gdy będą wprowadzane kolektywnie, kiedy nie będzie sytuacji, w której my rezygnujemy z dostaw ropy rosyjskiej, a zaleje nas potok produktów naftowych wytworzonych z tej ropy, którą sprowadzi ktoś inny. Musimy wprowadzić jakiś rodzaj mechanizmu, który zabezpieczy równość na rynku europejskim w kontekście ropy rosyjskiej i jej embarga. Czekamy na decyzję rządu dotyczącą wstrzymania dostaw ropy do Polski przez Ropociąg Przyjaźń – dodał Daniel Obajtek.

Mariusz Marszałkowski/Michał Perzyński