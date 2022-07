Orlen postawi 70 turbin wiatrowych na morzu. Baltic Power zyskał partnera z Danii Alert

Grupa Orlen inwestuje w offshore i wchodzi we współpracę z duńską firmą Cadeler. Dzięki temu Baltic Power będzie mieć 70 turbin wiatrowych na morzu.

Źródło: balticwind.eu

Orlen chce rozwijać offshore w Polsce

PKN Orlen i Northland Power Inc kontynuują projekt morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Podpisano kontrakt na instalację oraz transport 70 turbin wiatrowych, czym ma się zająć duńska firma Cadeler. – Zawarcie kontraktu jest ważnym krokiem w realizacji naszej strategii zakupowej zakładającej zabezpieczenie w tym roku wszystkich krytycznych komponentów i usług, niezbędnych do realizacji projektu w założonym harmonogramie. Zarezerwowany statek jest jednym z około piętnastu statków na świecie, zdolnych do instalacji turbin najnowszej generacji – podkreśla Jarosław Broda z Baltic Power.

Kolejnym krokiem jest wybór samych turbin oraz fundamentów, kabli wewnętrznych i eksportowych, wykonawców morskich i lądowych stacji elektroenergetycznych oraz serwisu i utrzymania farmy. Zakończenie inwestycji jest planowane na lata 2024-2026. Moc, która ma przynieść farma to łącznie 1,2 GW. – Prowadzimy zaawansowane prace przy pozyskiwaniu lokalizacji portowych i nawiązujemy współpracę ze sprawdzonymi dostawcami. Jesteśmy przekonani, że doświadczenie zdobyte przy projekcie Baltic Power umożliwi nam efektywną realizację kolejnych projektów morskiej energetyki wiatrowej – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Duńska dostawca Cadeler specjalizuje się w branży offshore. Zawarta umowa gwarantuje Orlenowi dostępność specjalistycznego statku przeznaczonego do instalacji turbin podczas fazy budowy. Baltic Power ma podpisać właściwą umowę z dystrybutorem po podjęciu ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Grupa ORLEN wystąpiła także o jedenaście koncesji, których łączny potencjał szacowany jest na ponad 10 GW. To moc, która byłaby w stanie zaspokoić 25% zapotrzebowania Polski na energię elektryczną.

PKN Orlen/Maria Andrzejewska