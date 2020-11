Orlen czeka na decyzję Brukseli przed włączeniem PGNiG do strategii Alert

fot. Wiktor Dabkowski, flickr.com/bankenverband (CC BY-ND 2.0)

Orlen czeka na decyzję Komisji Europejskiej przed włączeniem PGNiG do strategii. Pierwszy draft takiego wniosku ma trafić do Komisji w pierwszym kwartale tego roku.

Strategia nie uwzględnia PGNiG

– Pominęliśmy w strategii zbilansowanie się z PGNiG, ale jesteśmy bardzo mocno zdeterminowani, by to połączenie przeprowadzić, podobnie jak w przypadku Lotosu – powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek po prezentacji strategii, która uwzględniała przejęcie Energi i Lotosu, ale PGNiG już nie. – Czekamy na decyzję Komisji, wówczas włączymy tę spółkę do strategii – precyzował.

– PKN Orlen najpóźniej w pierwszym kwartale 2021 roku przekaże Komisji Europejskiej wstępny wniosek w sprawie przejęcia PGNiG. Proces trwa, są powołani doradcy, prawnicy i bank inwestycyjny. Draft wniosku złożymy do Komisji Europejskiej najpóźniej w pierwszym kwartale. Zakładam, że stanie się to na przełomie stycznia i lutego – przekazał prezes Daniel Obajtek.

Bartłomiej Sawicki