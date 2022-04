PKN Orlen podsumowuje pierwszy kwartał 2022 roku. Sprzedaż wzrosła o 15 procent Alert

PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

PKN Orlen przedstawił wyniki z pierwszego kwartału 2022 roku, w którym odnotował sprzedaż na poziomie 9,6 mt, czyli o 15 procent wyższą niż rok temu. Koncern podkreśla, że najważniejszy udział w wynikach miał obszar energetyki.

PKN Orlen podaje, że wypracowanych wynikach największy udział miał obszar energetyki, który odnotował rekordową produkcję energii ze źródeł odnawialnych, na poziomie 0,6 TWh. Wzrost produkcji zielonej energii o 46 procent, w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku, był możliwy m.in. dzięki sukcesywnemu przyłączaniu nowych mocy odnawialnych.

– Pomimo niestabilnego otoczenia makroekonomicznego, w pierwszym kwartale 2022 roku solidne wyniki dostarczyły również pozostałe segmenty działalności: rafineria, petrochemia, wydobycie i detal, przy czym sprzedaż paliwowa i pozapaliwowa w Polsce odpowiadała zaledwie za 10 procent zysku całego Koncernu. Po zniesieniu restrykcji związanych z pandemią bardzo wysoką dynamikę wzrostu zysku EBITDA (rok do roku) odnotował segment detaliczny w Niemczech, w którym sieć niespełna 600 stacji generuje już zbliżone zyski do sieci ponad 1800 stacji w Polsce. W pierwszym kwartale tego roku Grupa Orlen utrzymała wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie, przeznaczając jednocześnie na inwestycje trzy miliardy złotych. Kluczowym obszarem inwestycyjnym pozostawał segment petrochemiczny, w tym realizacja kompleksu olefin, który znacząco umocni pozycję konkurencyjną Grupy Orlen na europejskim rynku – czytamy w komunikacie.

– Nasze wyniki po raz kolejny potwierdzają, że dywersyfikacja źródeł przychodów, poparta strategicznymi inwestycjami, ma sens. W bardzo zmiennym otoczeniu jesteśmy w stanie elastycznie reagować na bieżące wyzwania, zapewniając stabilne zyski całej Grupy Orlen i jej nieprzerwany rozwój. Dobrym przykładem jest zapisany w strategii ORLEN2030 rozwój odnawialnych źródeł energii. Dzięki kolejnym akwizycjom w tym obszarze, w minionym kwartale osiągnęliśmy rekordowy poziom produkcji z OZE, zwiększając jednocześnie niezależność energetyczną naszej gospodarki. Dla bezpieczeństwa dostaw energii do Polski kluczowa będzie finalizacja do końca tego roku procesu budowy jednej, silnej, multienergetycznej firmy, która będzie skutecznie konkurować z globalnymi graczami i zagwarantuje stabilne zaopatrzenie w surowce oraz ceny energii dla polskiej gospodarki i klientów – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Wyniki z pierwszego kwartału 2022 roku:

– EBITDA LIFO na poziomie 2,8 mld zł, wyższą o 0,4 mld zł (rok do roku)

– Sprzedaż w wysokości 9,6 mt, wyższą o 15 procent (rok do roku)

– Zysk netto w wysokości 2,8 mld zł, wyższy o 1 mld zł (rok do roku)

– Przychody na poziomie 45,4 mld zł, wyższe o 85 procent (rok do roku)

PKN Orlen/Jędrzej Stachura