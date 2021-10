PKN Orlen prezentuje wyniki z trzeciego kwartału 2021 roku (NA ŻYWO) Energetyka

Witamy w relacji na żywo z konferencji prasowej PKN Orlen, podczas której zostaną zaprezentowane wyniki finansowe z trzeciego kwartału 2021 roku. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

Wyniki PKN Orlen w trzecim kwartale 2021 roku

– W jeden kwartał PKN Orlen wypracował taki zysk jak za całe osiem lat rządów PO-PSL. To jest powiązane z silną polską gospodarką, która daje nam możliwości rozwoju. Dużo dała nam również likwidacja mafii paliwowych, które były zmorą polskiej petrochemii – podkreślił Zbigniew Leszczyński, członek zarządu ds. rozwoju.

– Planujemy do końca roku oddać pierwszy hub wodorowy w Polsce, o zdolności 350 ton czystego wodoru – powiedział Jan Szewczak.

– To bardzo ważny element dla przemysłu motoryzacji, świat coraz bardziej patrzy na wodór jako paliwo przyszłości – dodał.

– Pomimo inwestycji i wypłacenia dywidendy, poziom zadłużenia zmalał o około 100 mln złotych. Utrzymaliśmy konwenans długu netto do EBITDY na 0,9 raza, a limit jest 2,5 raza, co pokazuje bardzo korzystne rozłożenie wydatków do dochodów spółki – zaznacza Szewczak.

– Orlen odnotował rekordowe wyniki w trzecim kwartale 2021 roku. Te wyniki nie są związane z ostatnimi czynnikami związanymi z wzrostami marż i cen paliw na stacjach paliw – mówi Jan Szewczak, członek zarządu ds. finansowych.

– Wyniki są lepsze niż w latach 2015-16 kiedy panowała hossa na rynku, a sytuacja wyglądała całkiem inaczej niż dzisiaj. Wszystkie segmenty działalności koncernu wypracowywały równe zyski, wypracowując około miliard złotych EBITDA LIFO netto co jest bardzo dobrym sygnałem. Czwarty kwartał z rzędu wygenerowano ponad miliard złotych EBITDA w energetyce. Wynik zatem jest bardzo zróżnicowany i pokazuje, że segment poza paliwowy jest coraz ważniejszy. To pokazuje słuszność decyzji o budowie koncernu multienergetycznego – powiedział.

Już za chwilę początek konferencji. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z wynikami, które można znaleźć tutaj.

PKN Orlen udostępnił również prezentację, zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

Konferencja prasowa rozpocznie się o godz. 12.00. Transmisja wydarzenia jest dostępna tutaj.

