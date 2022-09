Orlen otwiera kolejne stacje na Słowacji Alert

Spółka Orlen otworzyła dwa kolejne punkty tankowania na Słowacji tym samym mając 26 stacji na tym rynku. Do końca roku koncern planuje powiększyć swoją sieć do 50 obiektów w kraju naszych południowych sąsiadów.

Stacja paliw PKN Orlen. Fot. PKN Orlen

Orlen podbija słowacki rynek paliwowy

Samoobsługowe stacje pod marką Orlen powstały w miejscowościach Pečeňady i Pernek w ramach przejęcia od lokalnej sieci. Nowe stacje oferują paliwa effecta i są w pełni zautomatyzowane. Łącznie na rynku słowackim grupa Orlen prowadzi cztery stacje w formacie samoobsługowym, uzupełniające ofertę obiektów prowadzących sprzedaż poza paliwową. Do końca roku sieć spółki powiększy się do 50 obiektów, a dzięki przejęciu kolejnych 41 stacji od węgierskiego koncernu Mol wejdzie do grona trzech największych koncernów na Słowacji.

– W strategii Orlen2030 przyjęliśmy za cel zwiększenie udziału stacji zagranicznych w naszej sieci do 45 procent. Konsekwentnie realizujemy nasze założenia strategiczne, zarówno poprzez budowanie własnych stacji, jak i przejmowanie gotowych obiektów. Dobrym przykładem jest Słowacja, gdzie w ciągu około czterech lat znajdziemy się w gronie największych sieci na tym rynku – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Grupa Orlen działa na rynku słowackim od 2019 roku. Rozwój słowackiej sieci Orlen opiera się na budowie nowych placówek oraz przejmowaniu już istniejących. Sieć należy do czeskiej grupy Orlenu, Unipetrol. Obecnie spółka posiada również około 15 procent udziałów w hurtowym rynku paliw na Słowacji.

PKN Orlen/Wojciech Gryczka