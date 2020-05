Orlen ma środki na zakup Lotosu pomimo kryzysu. Wyniki z pierwszego kwartału 2020 roku Alert

Orlen zakończył pierwszy kwartał 2020 roku z zyskiem operacyjnym EBITDA wg LIFO na poziomie 1,6 mld zł. Przychody sięgnęły 22 mld zł pomimo niższego przerobu ropy i spadku sprzedaży, a także niższej konsumpcji paliw przez pandemię koronawirusa.​

– W pierwszym kwartale tego roku, częściowo dotkniętym już kryzysem związanym z pandemią koronawirusa, wypracowaliśmy solidne wyniki finansowe we wszystkich obszarach działalności. Dzięki naszym wcześniejszym działaniom optymalizacyjnym, jesteśmy dobrze przygotowani na różne scenariusze. Monitorujemy sytuację i elastycznie reagujemy na zmienne otoczenie rynkowe. Sytuacja finansowa PKN Orlen pozwala nam na kontynuowanie strategicznych inwestycji rozwojowych, a także akwizycji, które mają na celu zwiększenie odporności koncernu na wpływ czynników makroekonomicznych. Temu ma służyć między innymi sfinalizowana właśnie transakcja zakupu Grupy Energa, a także przejęcie Grupy LOTOS – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Z komunikatu spółki można wyczytać, że w pierwszym kwartale 2020 roku PKN Orlen osiągnął:

1,6 mld zł EBITDA wg LIFO (przed odpisami aktualizacyjnymi wartości aktywów trwałych w wysokości -0,5 mld złotych dotyczącymi głownie aktywów segmentu wydobycie)

• Sprzedaż na poziomie 9,4 mt

• Przychody na poziomie 22 mld zł

• Wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 88 procent

Orlen informuje, że mimo dobrych wyników EBITDA wg LIFO wypracowanych przez wszystkie segmenty koncernu, wynik netto był ujemny i wyniósł – 2,2 mld złotych. – Bezpośredni wpływ na wynik netto miała decyzja o ujęciu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał 2020 roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych segmentu wydobycie oraz aktualizacji wartości zapasów do obecnych poziomów cen. Łączna wartość tych odpisów wyniosła 2,5 mld złotych. Odpisy aktualizacyjne to zabieg o charakterze księgowym, bezgotówkowy, który pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację płynnościową PKN Orlen. To efekt trudnej sytuacji branży w związku z gwałtownym obniżeniem cen ropy naftowej na światowych rynkach, spowodowanych m.in. pandemią koronawirusa. Podobnych odpisów dokonały w tym czasie największe spółki z branży paliwowo-energetycznej. Bez uwzględnienia wyżej wymienionych odpisów zysk netto Koncernu wyniósł 0,3 mld złotych – podsumowuje.

PKN Orlen/Wojciech Jakóbik